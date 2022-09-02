Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст признался, что пристрастился к порнографии. Артист уверен, что его пагубная привычка разрушила его брак.

— Не позволяйте Крис Дженнер заставлять вас вести себя как плейбой, как это было с Кайли и Ким, — написал артист бывшей помощнице Кайли Дженнер.

Похоже, музыкант решил вывалить свои мысли на всеобщее обозрение, чем привлек к себе внимание.

— Голливуд — это гигантский бордель. Порнография разрушила мою семью. Я борюсь с зависимостью, которую рекламирует Instagram. Я не позволю этому случиться с Норти и Чикаго, — заявил Канье в соцсетях.

Речь идет о детях Уэста и Ким Кардашьян, которые появились до развода звездной пары.

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Рэперу явно не нравится решение Крис Дженнер которая поддерживала своих дочерей во время съемок для Playboy в сентябре 2019 и 2007 годов.

Также музыкант против того, что их общие с Ким дети ходят в элитную частную школу в Лос-Анджелесе. Канье хочет, чтобы они ходили в его собственную христианскую школу Donda Academy. Дизайнер нарвался на критику, резко ответив пользователям.

— Любой, кто говорит, что я схожу с ума, когда высказываю неопровержимые истины, — овца, — заявил музыкант.

Канье часто привлекает к себе внимание в грубой форме — ранее американский комик Пит Дэвидсон посещал психолога из-за угроз и преследований экс-супруга Ким Кардашьян Уэста. Тогда артист был с моделью, которую не готов отпустить Канье. Он всячески подкалывал его и пытался унизить в сетях, и делал это максимально публично.