Англійський актор Г’ю Грант зізнався, що він одружений з Джемсом Бондом. Про це артист розповів після прем’єри фільму Ножі наголо: Скляна цибуля, де у головній ролі виступив Деніел Крейг.

У сиквелі глядачі можуть заглянути у сімейне життя Г’ю Гранта та Крейга, які грають одностатеву пару у картині.

– Це правда, я одружений з Джеймсом Бондом. Це камео. Я дійсно не знаю, чому вони хотіли це зробити, але в будь-якому випадку я подумав, що перша частина була блискучою. Я подумав – а чому б і ні? Я ж приходитиму на знімальний майданчик на кілька годин, – зізнався Грант.

Втім, режисер і продюсер Раян Джонсон хотів, щоб історія про життя детектива Блана була окремою від оригінальної частини та практично ніяк не взаємодіяла. Це дозволило б детальніше розкрити особисте життя головного героя, які зіграв Крейг.

Зараз дивляться

Окрім кінотеатрів, картина тепер доступна і користувачам Netflix. На агрегаторі Rotten Tomatoes фільм високо оцінили як критики, так і самі глядачі – 94 та 93 бали зі 100 відповідно.

Нещодавно Netflix назвав найпопулярніші серіали та фільми 2022 року. Їх точно варто подивитися, адже вони змогли досягти успіху на стрімінговій платформі. На диво, на першому місці серіалів не Венздей, яка восени почала бити рекорди.