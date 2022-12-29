Новий фільм Вавилон з Бредом Піттом та Марго Роббі став найпровальнішим в історії акторів. Прем’єра картини відбулася на різдвяні свята, але збори відверто розчарували як творців, і самих зірок.

Аналітики вважають, що драма про золотий вік Голлівуду від Демієна Шазеля не зможе навіть повернути витрачені $110 млн. Прем’єра 23 грудня показала, що зібрати вдалося лише $5,3 млн.

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Експерти впевнені, що фільм має заробити $250 млн, щоб отримати прибуток. Набрати таку суму майже неможливо, але 3-годинна картина має всі шанси підкорити Європу та США найближчим часом.

Примітно, що Вавилон був номінований на Золотий глобус кілька разів — картина потрапила до категорії найкращий фільм, найкраща чоловіча роль та найкраща жіноча роль.

Втім, критики та користувачі агрегатора Rotten Tomatoes оцінили картину на 55 та 49 балів зі 100 відповідно.

У багатьох відгуках публіки згадувалося, що Вавилон був надто довгим і нудним і йому не вистачало розвитку персонажів.

Зовсім інша ситуація у картини Джеймса Кемерона – Аватар: Шлях води за 12 днів зумів подолати позначку $1 млрд за допомогою касових зборів. Картина може йти на рекорд, і навіть обійти по заробітку оригінал. Тоді картина 2009 року зібрала $2,5 млрд.