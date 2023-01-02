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Я замужем за Джеймсом Бондом: Хью Грант рассказал о сьемках детектива с Дэниелом Крейгом

2 января 2023, 14:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хью Грант
Источник: Getty Images

Английский актер Хью Грант признался, что он замужем за Джемсом Бондом. Об этом артист рассказал после премьеры фильма Достать ножи: Стеклянная луковица, где в главной роли выступил Дэниел Крейг.

В сиквеле зрители могут заглянуть в семейную жизнь Хью Гранта и Крейга, которые играют однополую пару в картине. 

— Это правда, я замужем за Джеймсом Бондом. Это камео. Я действительно не знаю, почему они хотели это сделать, но в любом случае я подумал, первая часть была блестящей. Я подумал — а почему бы и нет? Я же буду приходить на съемочную площадку на несколько часов, — признался Грант.

Впрочем, режиссер и продюсер Райан Джонсон хотел, чтобы история о жизни детектива Блана была отдельной от оригинальной части и практические никак не взаимодействовала. Это позволило б более подробно раскрыть личную жизнь главного героя, которые сыграл Крейг.

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Помимо кинотеатров, картина теперь доступна и пользователям Netflix. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм высоко оценили как критики, так и сами зрители — 94 и 93 баллов из 100 соответственно.

Недавно Netflix назвал самые популярные сериалы и фильмы 2022 года. Их точно стоит посмотреть, ведь они смогли добиться успеха на стриминговой платформе. На удивление, на первом месте сериалов не Уэнздей, которая осенью начала бить рекорды.

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Источник
Deadline
Теги
Джеймс Бонд
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