Компания Netflix выложила трейлер фильма Достать ножи: Стеклянная луковица. Это сиквел популярного детектива, который появится в прокате уже 23 декабря.

По трейлеру можно понять, что это логическое продолжение культовой истории. Зрители увидели короткую завязку фильма — магнат Майлз Брон устраивает вечеринку на греческом острове, но все заканчивается загадочным убийством. Очевидно, что убийцу просто так не найти, и в этом деле нужен опыт и везением. Только детективу Бенуа Бланку под силу найти виновного.

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Режиссером выступил Райан Джонсон, который работал и над первой картиной. Актерский состав впечатляет даже по меркам 2022 года — Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Кэтрин Хан, Итан Хоук и Кейт Хадсон.

Картина станет доступной в кинотеатрах большинства стран уже 23 декабря, но в США проект будет в ограниченном доступе на месяц раньше — 23 ноября.

Известно, что над фильмом работали в очень быстром темпе — съемки начались 28 июня 2021 года, а закончились уже в августе, 28 числа.

Впрочем, не только зарубежные картины пользуются популярностью и привлекают к себе внимание. Права на показ документальных фильмов Главный вокзал. Берлин, 9 жизней, Потерянный дом и Мариуполь. Неутраченная надежда продали уже в 20 стран мира. Все эти картины рассказывают правду о войне, с которой столкнулась Украина на фоне агрессии со стороны России.