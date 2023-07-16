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Що він там приховує? Кацуріна захейтили за кепку і кеди на весіллі з Дорофєєвою

16 Липня 2023, 16:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофєєва і Міша Кацурін

Чоловіка співачки Наді Дорофєєвої, ресторатора Михайла Кацуріна розкритикували за весільне вбрання, а саме – кепку та кеди. Виконавиця пояснила, чому образ коханого був саме таким.

Так, під весільними фото Наді та Михайла можна побачити різні коментарі: як із привітаннями, так і з хейтом. Деяким користувачам мережі не сподобалося те, що ресторатор постав у головному уборі та спортивному взутті.

  • Він кепку хоч десь знімає?
  • Надю, ви бачили його без кепки? Що він там приховує? Того, чиє ім’я не можна вимовляти вголос?
  • У мене дід у такому прикиді траву косить.
  • Ця мода мене добиває. Чи я вже старію, чи просто не розбираюся в цьому?
  • Правильно, щоб у голову не напекло, – такі коментарі можна побачити під святковими фото подружжя.

Своєю чергою Надя розповіла, що Кацурін мав бути в іншому костюмі, вони його навіть пошили, але не використали.

– Це було зовсім не його. А хотілося, щоб Міша мав вигляд Міши. За два дні до церемонії підібрали цей образ, – сказала Дорофєєва.

Нагадаємо, 13 липня Надя Дорофєєва і Міша Кацурін підтвердили те, що одружилися. Чутки про це з’явилися ще в червні, проте закохані тримали все в таємниці.

Для весілля співачка обрала силуетну сукню в богемному стилі українського бренду TG Botanical.

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Фото: Міша Кацурін

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Весілля Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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