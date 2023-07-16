Чоловіка співачки Наді Дорофєєвої, ресторатора Михайла Кацуріна розкритикували за весільне вбрання, а саме – кепку та кеди. Виконавиця пояснила, чому образ коханого був саме таким.
Так, під весільними фото Наді та Михайла можна побачити різні коментарі: як із привітаннями, так і з хейтом. Деяким користувачам мережі не сподобалося те, що ресторатор постав у головному уборі та спортивному взутті.
- Він кепку хоч десь знімає?
- Надю, ви бачили його без кепки? Що він там приховує? Того, чиє ім’я не можна вимовляти вголос?
- У мене дід у такому прикиді траву косить.
- Ця мода мене добиває. Чи я вже старію, чи просто не розбираюся в цьому?
- Правильно, щоб у голову не напекло, – такі коментарі можна побачити під святковими фото подружжя.
Своєю чергою Надя розповіла, що Кацурін мав бути в іншому костюмі, вони його навіть пошили, але не використали.
– Це було зовсім не його. А хотілося, щоб Міша мав вигляд Міши. За два дні до церемонії підібрали цей образ, – сказала Дорофєєва.
Нагадаємо, 13 липня Надя Дорофєєва і Міша Кацурін підтвердили те, що одружилися. Чутки про це з’явилися ще в червні, проте закохані тримали все в таємниці.
Для весілля співачка обрала силуетну сукню в богемному стилі українського бренду TG Botanical.
Фото: Міша Кацурін