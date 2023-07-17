Ресторатор Михайло Кацурін розповів, як пройшов його парубочий вечір перед весіллям зі співачкою Надею Дорофєєвою.

В Instagram Кацурін оприлюднив серію фото з “вечірки”, однак була вона не стандартною. Так, друзі запросили його в Чернігівську область, щоб разом демонтувати зруйнований окупантами будинок. На фото з ним можна також побачити тревел-блогера Антона Птушкіна.

– Мальчишник уже не той. Він став кращим. Ось трохи фоток з мого. Замість класичної для такого приводу вечірки хлопці зняли в оренду екскаватор, трактор із причепом, заколабилися з Districtone Foundation і відвезли мене на Чернігівщину демонтувати зруйнований окупантами будинок, щоб на його місці був побудований новий, – поділився Кацурін.

Він подякував друзям за організацію парубочої вечірки, пожартувавши, що алкоголь, танці та інші розваги, що асоціюються з цією подією, у них точно були не стандартні.

– Замість алкоголю був Шу Пуер. Замість наркотиків – плов. Замість танців – демонтаж із кувалдами. Замість стриптизу – керування екскаватором (кайфу, до речі, значно більше). Єдиним деструктивним наслідком, замість похмілля, була пробита цвяхом п’ята в Артема, який відчайдушно демонтував усе, що бачив довкола, – сказав Міша.

Також він подякував усім людям, які перетворили свої дні народження, бізнеси і взагалі все, що можна і не можна, на інструменти для допомоги країні.

Фото: Міша Кацурін