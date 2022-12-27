Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон зізнався, що підказав американському актору Леонардо Ді Капріо вимовити легендарну фразу Я король світу у сцені з фільму Титанік.

Так, спочатку головний герой Джек, якого грає Леонардо, мав вити по-вовчому, проте після великої кількості невдалих дублів сцену вирішили змінити. Ідея вимовити фразу Я король світу прийшла до Кемерона раптово і він поділився нею зі знімальною групою. Про це пише Screen Rant.

За словами режисера, ця фраза була виразом життя Ді Капріо.

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– Він живе безтурботно, без ілюзій, – пояснив він.

Раніше Джеймс Кемерон довів, що тільки Роуз могла вижити у Титаніку. Він за допомогою експертів провів ціле дослідження, яке довело, що у героя Ді Капріо не було шансів вижити після того, як корабель пішов на дно.