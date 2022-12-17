Канадський режисер Джеймс Кемерон нарешті розвіяв сумніви всіх шанувальників легендарного фільму Титанік. Він довів, чому Джеку, роль якого виконує Леонардо Ді Капріо, судилося потонути, а не врятуватися разом із Роуз у виконанні Кейт Вінслет.

З моменту виходу кінострічки пройшло 25 років, проте режисер досі чує від фанатів сумніви – невже Джек не міг вижити після того, як Титанік пішов на дно. Кемерон за допомогою експертов провів ціле дослідження, яке довело, що – ні.

– Ми провели ретельну судово-медичну експертизу. Ми працювали з експертом із переохолодження, який відтворив пліт із фільму. Ми взяли двох каскадерів з такою ж вагою, як у Кейт і Лео, помістили датчики на них, помістили їх в крижану воду і перевірили, чи зможуть вони вижити за допомогою різних методів. Стало зрозуміло, що обидва ніяк не могли вижити. Тільки один міг вижити, – пояснює Кемерон.

У фільмі 1997 року Джек дозволяє Роуз сісти на пліт після того, як корабель Титанік затонув. Враховуючи розмір плоту, шанувальники фільму припустили, що обидва персонажі могли вижити. Однак тепер їхні сумніви розвіяні.

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