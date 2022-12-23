Актора Леонардо ДіКапріо помітили у компанії нової подружки – 23-річної моделі Вікторії Ламас. Зірок помітили разом за вечерею у клубі The Bird Streets Club у Голлівуді.

Примітно, що Ламас на 25 років молодша за Леонардо. Після спільної вечері вони залишили заклад у різний час, хоч, зрештою, сіли в машину ДіКапріо. Схоже, сховати своє дозвілля від суспільства вони не змогли.

І якщо Ламас з’явилася в шкіряній куртці, короткому топі, штанах і черевиках з гострим носком, то актор вирішив не морочитися з образом. Він з’явився на публіці у мішкуватій чорній футболці, світлих джинсах, чорній куртці та бейсболці.

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https://www.instagram.com/p/Cmcoi1Gh0I2/

– Обидва сиділи на великій груповій вечері. До них також приєдналося ще кілька людей, – заявив інсайдер.

Відомо, що Вікторія Ламарс є донькою американського актора Лоренцо Ламаса. Вона модель, актриса та художник.

Що стосується ДіКапріо, то йому роман із дівчиною приписують не просто так – він відомий знайомствам з жінками до 25 років, і зараз самотній після розставання з Камілою Моррон у серпні.

Також були чутки про романтичні стосунки зірки з Джіджі Хадід.

Раніше стало відомо, що голлівудський актор Леонардо Ді Капріо дасть свідчення у справі про багатомільярдне шахрайство. Йдеться про фільм Вовк з Уолл-стріт, в якому він зіграв головну роль.