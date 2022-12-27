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Персони

Я король мира: Кэмерон рассказал, как появилась культовая фраза Ди Каприо в Титанике

27 декабря 2022, 18:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джеймс Кэмерон
Источник: Depositphotos

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон признался, что подсказал американскому актеру Леонардо Ди Каприо произнести легендарную фразу Я король мира в сцене из фильма Титаник.

Так, изначально главный герой Джек, которого играет Леонардо, должен был выть по-волчьи, однако после большого количества неудачных дублей сцену решили изменить. Идея произнести фразу Я король мира пришла к Кэмерону внезапно и он поделился ею со съемочной группой. Об этом пишет Screen Rant.

По словам режисера, эта фраза была выражением жизни Ди Каприо.

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— Он живет беззаботно, без иллюзий, — объяснил он.

Ранее Джеймс Кэмерон доказал, что только Роуз могла выжить в Титанике. Он с помощью экспертов провел целое исследование, которое доказало, что у героя Ди Каприо не было шансов выжить после того, как корабль пошел ко дну.

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Теги
Джеймс Кемерон Леонардо Ди Каприо Титаник
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