Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон признался, что подсказал американскому актеру Леонардо Ди Каприо произнести легендарную фразу Я король мира в сцене из фильма Титаник.

Так, изначально главный герой Джек, которого играет Леонардо, должен был выть по-волчьи, однако после большого количества неудачных дублей сцену решили изменить. Идея произнести фразу Я король мира пришла к Кэмерону внезапно и он поделился ею со съемочной группой. Об этом пишет Screen Rant.

По словам режисера, эта фраза была выражением жизни Ди Каприо.

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— Он живет беззаботно, без иллюзий, — объяснил он.

Ранее Джеймс Кэмерон доказал, что только Роуз могла выжить в Титанике. Он с помощью экспертов провел целое исследование, которое доказало, что у героя Ди Каприо не было шансов выжить после того, как корабль пошел ко дну.