Донька американського актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив оператора під час зйомок, Айрленд відповіла на хейт у бік батька.

В Instagram дівчина опублікувала фото повідомлення Трейсі Нолан, яка колись працювала разом із Алеком Болдвіном на зйомках.

– Серед найогидніших і найзагрозливіших коментарів, електронних листів, текстових та голосових повідомлень, які я отримувала… Цей гарний коментар вартий уваги. Я знаю свого тата, а ви не знаєте. Я люблю тебе, тату, – написала Айрленд.

У коментарі, що вона прикріпила, сказано, що Алек добрий до всього персоналу, а його райдер, як артиста, дивує.

– Свого часу я працювала у виробничому офісі в Торонто… Я ознайомилася з багатьма дурними райдерами артистів, але не у випадку з вашим батьком. Він лише хотів переконатися, щоб в його готельному номері були пластівці та молоко, на випадок, коли донька відвідує його. От і все. Це був весь райдер. Я завжди пам’ятатиму це, – сказано в повідомленні Трейсі.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс, а також поранив режисера Джоела Соуза під час зйомок фільму Іржа.

Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту і мала бути заряджена холостими патронами. Поки що немає офіційної версії, як бойовий патрон опинився у револьвері. Проте колега Галини Гатчинс звинуватив продюсерів стрічки в недбалості, нібито ті найняли не професіоналів. Він заявив, що на знімальному майданчику за зброю відповідала 24-річна дівчина.

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