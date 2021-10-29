Дочь американского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора во время съемок, Айрленд ответила на хейт в сторону отца.

В Instagram девушка опубликовала фото сообщения Трейси Нолан, которая когда-то работала вместе с Алеком Болдуином на съемках.

— Среди самых отвратительных и угрожающих комментариев, электронных писем, текстовых и голосовых сообщений, которые я получала… Этот красивый комментарий стоит внимания. Я знаю своего папу, а вы не знаете. Я люблю тебя, папа, — написала Айрленд.

В комментарии, который она прикрепила, сказано, что Алек добр ко всему персоналу, а его райдер, как артиста, удивляет.

— В свое время я работала в производственном офисе в Торонто… Я ознакомилась со множеством глупых райдеров артистов, но не в случае с вашим отцом. Он лишь хотел убедиться, что бы в его гостиничном номере были хлопья и молоко, на случай, когда дочь навещает его. Вот и все. Это был весь райдер. Я всегда буду помнить это, — сказано в сообщении Трейси.

Напомним, 22 октября стало известно, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок фильма Ржавчина.

Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита и должно было быть заряжено холостыми патронами. Пока что нет официальной версии, как боевой патрон оказался в револьвере. Однако коллега Галины Хатчинс обвинил продюсеров ленты в халатности, якобы те наняли не профессионалов. Он заявил, что на съемочной площадке за оружие отвечала 24-летняя девушка.

Хронологию событий до и после выстрела Алека Болдуина — читайте на Фактах ICTV.