Популярна українська співачка та модель Даша Астаф’єва поділилася тим, що не всіх колег вважає щирими. За її словами, деякі з них заробляють кошти на війні.

Про це вона розповіла на YouTube-каналі Гончарова.

Артистка зазначила, що не всі зірки дають за кордоном благодійні концерти.

Зараз дивляться

– Вони не дуже відверті. Іноді вони кажуть, що заробляють мільйони. Де ті мільйони, де цей доказ? Просто сядь і подивись виступи. Це люди, які не чули вибухів. Я не вважаю, що це відверто, що це по-чесному, – заявила Даша Астаф’єва.

Проте співачка так і не назвала конкретні імена.

– Співати пісні, виступати і бачити військових – це зовсім інше. Співати і кайфувати від того, що ти на сцені, лити сльози, де дують вентилятори, світить світло. Я не буду казати хто, але багато хто з зірок саме це і роблять. Вони заробляють гроші. Зараз дуже гарний час, щоб заробити гроші. Вони кажуть, що це благодійність. Але я думаю, що вони заробляють гроші, – зазначила Даша.

Також Даша обурилась на тих людей, які дозволяють собі постити у соціальних мережах фотографії з розслабленого та безтурботного життя. Мовляв, на одному боці країни люди гинуть, хтось залишається без кінцівок, а дехто дозволяє собі робити пости зі знімками з кальяном.

Артистка пояснила, чому не варто нині робити такі пости. Вона додала, що людям, які не мають змоги поїхати з-під обстрілів, тим, хто залишається без рук чи ніг боляче дивитись на такі речі. За її словами, ніхто не має забувати про долю країни, своїх співвітчизників, попри те, де він перебуває.

– Думає про тих людей, в яких вже назавжди не буде кінцівок, ніколи не буде дітей, дружин, чоловіків, рідних. У мене померла бабуся, а потім дідусь. Старенькі люди просто не витримують цього. Я готова бити морду кожній п*длі за те, що вони закривають очі, – зауважила Астаф’єва.

Однак, вона уточнила, що не йдеться про людей, які просто хотіли зберегти життя своїх дітей.