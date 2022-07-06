Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась тем, что не всех коллег считают искренними. По ее словам, некоторые из них зарабатывают деньги на войне.

Об этом она рассказала на YouTube канале Гончарова.

Артистка отметила, что не все звезды дают за границей благотворительные концерты.

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— Они не очень откровенны. Иногда они говорят, что зарабатывают миллионы. Где те миллионы, где доказательства? Просто сядь и посмотри выступления. Это люди, не слышавшие взрывов. Я не считаю, что это откровенно, что это по-честному, – заявила Даша Астафьева.

Однако певица так и не назвала конкретных имен.

— Петь песни, выступать и видеть военных – это совсем другое. Петь и кайфовать от того, что ты на сцене, лить слезы, где дуют вентиляторы, светит свет. Я не буду говорить кто, но многие из звезд именно это и делают. Они зарабатывают деньги. Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать деньги. Они говорят, что это благотворительность. Но я думаю, что они зарабатывают деньги, – отметила Даша.

Также Даша возмутилась теми людьми, которые позволяют себе поститься в социальных сетях фотографии из расслабленной и беззаботной жизни. Мол, на одной стороне страны люди гибнут, кто-то остается без конечностей, а некоторые позволяют себе делать посты со снимками с кальяном.

Артистка объяснила, почему не стоит делать такие посты. Она добавила, что людям, не имеющим возможности уехать из-под обстрелов, тем, кто остается без рук или ног, больно смотреть на такие вещи. По ее словам, никто не должен забывать о судьбе страны, своих соотечественников, несмотря на то, где он находится.

— Думает о тех людях, у которых уже навсегда не будет конечностей, никогда не будет детей, жен, мужей, родных. У меня умерла бабушка, а потом дедушка. Старики просто не выдерживают этого. Я готова бить морду каждой п*дле за то, что они закрывают глаза, — заметила Астафьева.

Однако она уточнила, что речь не идет о людях, которые просто хотели сохранить жизни своих детей.