Українська співачка та зірка Playboy Даша Астаф’єва розповіла, що передусім зробить після війни.

Астаф’єва, яка наразі активно займається волонтерською діяльністю, зазначила, що їй дуже сподобалося робити добрі справи.

– Мені подобається, як люди мене слухають і хочуть робити так само. Мені б дуже хотілося бути корисною у відновленні міста, у відновленні нашої країни. Я не знаю, що це може бути, але не думаю, що зможу співати та танцювати після перемоги. Чи буде це доречно, – сказала Даша.

Вона зізналася, що уявляла, як проходитиме парад перемоги.

– Ми будемо йти, всі усміхатися і згадувати, як ми бачилися в центрах, швидко пробігаючи, питали: Чи потрібна вам допомога? Чи є у вас сховище? Кожен день у мене зараз відбувається саме так, я бачу знайомих, у мене на них є 2-3 хвилини, оскільки перебувати та ходити на вулиці небезпечно, – розповіла Астаф’єва.

Артистка зізналася, що не знає, як дивитиметься на тих людей, які могли б залишитися, але поїхали у цей складний для країни час.

– Скільки поїхало людей, які насамперед мають відповідати та захищати свою країну. Ганебники. Але головні залишилися, я дуже захоплююся нашим президентом, – наголосила Даша.

Раніше Даша Астаф’єва говорила, що під час війни її рятує волонтерство. За її словами, якось вона почула, що волонтерській організації не вистачає рук, щоби готувати для ЗСУ.

З того часу артистка щодня приходить у центр і робить усе, що може.