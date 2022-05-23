Співачка та модель Даша Астаф’єва потролила українців, які під час війни відпочивають за кордоном і жодним чином не допомагають Україні.

На особистій сторінці в Twitter вона опублікувала фото, на якому можна побачити чашку кави на тлі відер з картоплею. Астаф’єва іронічно запитала, чи композиційно правильно вона вибудувала кадр.

– Люди, які зараз десь красиво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці? – написала Даша.

Люди, які зараз десь красіво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?#СлаваУкраїні pic.twitter.com/pJ2D1Pac4m Зараз дивляться — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) May 23, 2022

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні Даша почала займатися волонтерством. Зокрема, артистка чистить картоплю та готує обіди для військових, які захищають цілісність нашої держави.

Крім роботи на кухні, Даша допомагає їжею і грошима тваринам, притулкам та людям похилого віку.

Раніше Астаф’єва зізналася, що її серце наразі зайнято. Нового обранця Даша знайшла під час війни, оскільки до цього вона перебувала в депресії.