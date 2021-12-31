Український артист Андрій Данилко, який виступає під сценічним псевдонімом Вєрка Сердючка описав свій ідеальний ранок 1 січня та розповів про найдивніший подарунок, який отримував на Новий рік.

За словами Андрія, ідеальний ранок після новорічної ночі – це лягти спати.

– Після концерту до мене заходить Інна, ми святкуємо і десь о 12 годині дня лягаємо спати, – розповів артист.

Данилко зазначив, що того року не працював на Новий рік, оскільки захворів на коронавірус.

Артист зізнався, що в дитинстві на новорічних святах не вбирався ні в кого.

– Я дуже соромився, по-перше. По-друге, мені здавалося, що це безглуздо. І коли дітей перевдягали, я спостерігав і думав, що це жах. Дівчатка всі були сніжинками, а хлопчики, я, напевно, теж хотів, але не було можливості, мушкетерами. Це було круто. Я обмежувався чорними шортиками та біленькою сорочкою і дивився на них як на божевільних, – зізнався Данилко.

Андрій сказав, що він не любить подарунки, хоч дарують йому їх часто, проте марного якогось згадати не зміг.

– Одного разу мене навіть злякали. Я приїхав о 3-4 ранку додому і почав засовувати ключ у двері. Бачу, що з темряви хтось спускається з ялинкою… Відразу починаєш думати щось погане. Я сказав, що мене так вітати не треба, оскільки мені не подобається такий стиль, – згадав Данилко.

Планами на Новий рік 2022 поділилася і Світлана Лобода. Артистка сказала, що хотіла б його зустріти в родинному колі, проте це лише мрії.

Де Світлана Лобода проведе Новий рік та які традиції існують у її родини – читайте на Фактах ICTV.