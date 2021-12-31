Українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар’єру в Росії, розповіла, де проведе Новий рік 2022 і поділилася сімейними традиціями.

Артистка зізналася, що хотіла б зустріти Новий рік у колі родини – з доньками та мамою, проте це лише мрії. Зустріне виконавиця рік Тигра на сцені.

Світлана сказала, що не любить об’їдатися за новорічним столом, але любить напиватися шампанським. Улюблені ласощі зі святкового меню – мамин Наполеон, шуба, олів’є, мандарини та шампанське.

Також співачка сказала, що не асоціює себе з якоюсь новорічною стравою, оскільки це дивно. Поділилася артистка й новорічними традиціями родини.

– На Новий рік ми збираємось у колі сім’ї, навіть якщо не складається у саму новорічну ніч, то під ранок ми обов’язково маємо бути разом і святкувати наше улюблене свято, – зазначила Лобода.

Раніше планами на новорічну ніч поділилися зірки Нового каналу – Леся Нікітюк, Сергій Притула та Олександр Педан.

Так, Сергій Притула зазначив, що його плани повторюються щорічно та святкує Новий рік він удома з сім’єю. Леся Нікітюк поки що не вирішила, артистка зізналася, що у виборі їй допомагає монетка, яку вона підкидає.

– Кидаю монетку та дію залежно від того, що випаде, – зізналася телеведуча.

Олександр Педан також хоче бути з сім’єю, тому навіть відмовився від роботи. Ведучий зазначив, що, можливо, вони прогуляються в гості до кумів.