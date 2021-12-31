Сьогодні, 31 грудня, весь світ святкуватиме Новий рік 2022. Як годиться, всі підбивають підсумки року, що минає, дякують йому і сподіваються на найкраще в наступному. Зірки шоу-бінесу не є винятком.

Модель і акторка Даша Астаф’єва подякувала 2021 року за стару і нову себе, за близьких і своїх чотирилапих друзів.

– Найбільше хочу подякувати тим серцям, які повірили і зробили сміливі кроки. Такі люди зароджують безстрашність і божевільне бажання жити. Дякую і прощавай. 2022… Я хочу тебе. Друзі, будьте щасливі! Люблю вас і дякую за все, – підбила підсумки Даша.

Актор Тарас Цимбалюк не був багатослівним. Чоловік опублікував селфі, де продемонстрував свій прес.

– Ну що, друзі… З наступаючим, – підписав він кадр.

Телеведучий Володимир Остапчук зазначив, що для нього 2021 рік був прекрасним, проте вони з дружиною Крістіною все ж таки чекають на 2022.

Співачка Анна Седокова поділилася фото в балаклаві, описавши його як настрій на 2022 рік. Артистка сказала, що 2021 рік був складним.

– Цей рік забрав у мене два дуже важливі для мене… Найулюбленішу людину і улюбленого собаку. Цей рік був жорстокий. Отже потрібно ставати жорсткішим. Я не ображаюся. Я йду далі. 2022. Я готова. Ми всі готові, – написала вона в Instagram.

Реп-виконавиця Alyona Alyona зовсім нещодавно розсекретила особистість свого хлопця і ось, 2021 вона проводжає в його обіймах.

Артистка зазначила, що цей рік перевернув її життя з ніг на голову, підкинув безліч різних випробувань та життєвих іспитів, проте вона вдячна за те, що знайшла кохання всього свого життя.

– Крутий рік… Я щиро бажаю, щоб 2022 був ще крутішим для нас усіх. Сьогодні ми з Денисом вітаємо вам удвох та бажаємо всіх подвійну дозу щастя, здоров’я, емоцій… Любимо вас та дуже міцно обіймаємо! Цілуємо, з Новим роком, – написала Alyona Alyona.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук поділився фото, зробленим у колі дітей, зазначивши, що вони та музика – це найкраще, що може бути.

– З новим роком! Нехай збудуться всі ваші мрії, – підписав він кадр.

Дружина мультиартиста Дмитра Монатика Ірина підбиває підсумки року, що минає, на березі Атлантичного океану, де знаходиться разом із чоловіком і дітьми.

– Дякую всесвіту за такий повчальний рік, за здорових рідних, чудову команду, масу пригод, чудових бізнес-партнерів. Щиро бажаю всім гідно завершити рік і куди продуктивніше і щасливіше провести наступний. І як співає класик: Не скучай, витамин D получай, – написала Ірина.

Привітали з прийдешнім і сім’я ведучого Анатолія Анатоліча. Чоловік зазначив, що цей рік був прекрасний, проте наступний буде ще кращим.

Співачка MamaRika разом із чоловіком Сергієм також вдячні року, що минає, адже він подарував їм сина.

– На цих фото найкраще, що трапилося зі мною не лише за останній рік, а й за все життя. Люблю тебе до неба та назад, – коротко підписала сімейне фото артистка.

Політик Роман Грищук побажав усім миру та поваги одне до одного.