Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка описал свое идеальное утро 1 января и рассказал о самом странном подарке, который получал на Новый год.

По словам Андрея, идеальное утро после новогодней ночи — это лечь спать.

— После концерта ко мне заходит Инна, мы празднуем и где-то в 12 часов дня ложимся спать, — рассказал артист.

Данилко отметил, что в том году не работал на Новый год, поскольку заболел коронавирусом.

Артист признался, что в детстве на новогодних утренниках не наряжался ни в кого.

— Я очень стеснялся, во-первых. Во-вторых, мне казалось, что это глупо. И когда детей переодевали, я наблюдал и думал, что это ужас. Девочки все были снежинками, а мальчики, я наверное тоже хотел, но не было возможности, мушкетерами. Это было круто. Я ограничивался черными шортиками и беленькой рубашкой и смотрел на них как на умалишенных, — признался Данилко.

Андрей сказал, что он не любит подарки, хоть дарят ему их часто, однако бесполезного какого-то вспомнить не смог.

— Один раз меня даже испугали. Я приехал в 3-4 утра домой и начал засовывать ключ в двери. Вижу, что из темноты кто-то спускается с елкой… Сразу начинаешь думать что-то плохое. Я сказал, что меня так поздравлять не нужно, поскольку мне не нравится такой стиль, — вспомнил Данилко.

Планами на Новый год 2022 поделилась и Светлана Лобода. Артистка сказала, что хотела бы его встретить в кругу семьи, однако это лишь мечты.

Где Светлана Лобода проведет Новый год и какие традиции существуют у ее семьи — читайте на Фактах ICTV.