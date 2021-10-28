Учасник романтичного реаліті Холостячка на СТБ Роман Свечкоренко в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів, чому одразу не зізнався Златі Огнєвіч, що офіційно не розлучений.

За словами чоловіка, на тому етапі стосунків, на якому вони перебували зі Златою, говорити про шлюборозлучний процес йому здалося недоречним.

– Важливий момент у тому, що я не приховував цього від Злати. Просто не вважав доречним говорити про минуле на першому побаченні з нею. Плюс було мало часу для особистого спілкування, – сказав Роман.

Чоловік зазначив, що на першій зустрічі Злата у нього спитала: Коли скінчилися твої стосунки? На той момент минув уже рік, про що він їй сказав.

– Я назвав дату, коли ми офіційно розійшлися. Тоді вже минуло півроку, як ми подали на розлучення. Мене запитали, я відповів. Спілкування було коротким. Наступна зустріч у нас була під час подвійного побачення, де ділитися особистим мені було важче, – сказав Свечкоренко.

Роман наголосив, що єдине індивідуальне побачення в них було в шостому випуску, в якому він і залишив проект. За його словами, дивно було б під час повноцінного знайомства одразу говорити про шлюборозлучний процес.

– Було б дивно, якби я сказав: Привіт, Злато. Мене звуть Рома, якщо ти не забула, бо нас тут багато, і я в шлюборозлучному процесі. Так стосунки не будуються. У мене не було мети щось спеціально від неї приховати. Я все пояснив Златі та показав усі правдиві документи, – зазначив він.

Свечкоренко зізнався, що якби можна було повернути час назад, то він сказав би Огнєвіч про це раніше. З метою переграти ситуацію, щоб для Злати мала інакший вигляд.

– Суть у тому, що було недоречно про це говорити. У нас просто вийшло непорозуміння. Моє ставлення та ставлення Злати до цього було кардинально різним, у чому була основна проблема. Але якщо вона мені дала шанс на повернення до проекту, отже все ж таки почула мене, – наголосив Роман.

Чоловік сказав, що на момент виходу шостого випуску вже сім місяців, як тривав процес його розлучення.

– Через бюрократичні моменти цього ще не відбулося. І я на це не можу вплинути. Злата побачила ситуацію в тому ключі, що я щось приховую, – зізнався Свечкоренко.

Роман також розповів, що відчув, коли Злата сказала йому, що чекатиме його на проекті.

За словами чоловіка, у цей момент він відчув несправедливість до себе та недомовленість, проте зрозумів, що зробить усе, що від нього залежить.

– Хочу зробити на цьому акцент і наголосити, що ми говоримо про судові процеси, які не підвладні звичайним людям. Платити чи закривати питання хабарем – не про мене. Я таким займатися не буду. Усі ми розуміємо, що таке процес розлучення, коли є неповнолітня дитина, – сказав Свечкоренко.

Раніше Роман Свечкоренко дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV. Чоловік розповів, чому вирішив піти на реаліті Холостячка та які критерії в дівчині для нього важливі.