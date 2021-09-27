Учасник романтичного реаліті Холостячка на СТБ, психолог Роман Свечкоренко поділився тим, як би він реагував на інтим у рамках проекту, а також, які критерії в дівчині для нього дуже важливі.

Про це він розповів в інтерв’ю Фактам ICTV.

– Чому вирішили піти на проект?

– Я не можу сказати, що дивився кожен випуск першого сезону, але коли все-таки вдавалося це зробити, мене вразило, що у чоловіків є можливість проявити себе щодо ставлення та турботи до Ксенії Мішиної. І я подумав, а чому б і мені не спробувати. Очікування, хто буде головною героїнею другого сезону, були тривалим, і звичайно, я обмірковував, хто б це міг бути.

Злату Огнєвіч я неодноразово у своїх думках бачив тією самою. За нею цікаво спостерігати, у неї трепетна душа, вона дуже жіночна і красива, водночас з чіткими життєвими позиціями. І тоді я для себе вирішив точно, що варто спробувати.

– Вас не бентежило, що ваша, можливо, майбутня кохана буде артисткою? Це знімання, гастролі.

– У мене не менш завантажений графік, ніж у Злати. Тому, я думаю, в цьому сенсі нам буде навіть комфортніше разом. Ми обидва знаємо ціну часу. І це тільки допоможе краще розуміти і приймати одне одного. Моменти, коли ми разом, стануть ще більш насиченими і цінними.

– У вас є дочка Мія. Ви думали про те, як вона буде знаходити спільну мову зі Златою?

– Для мене дуже важливо, щоб моя дитина була в хорошій комунікації з моєї обраницею. Я хочу, щоб дочка спілкувалася з моєю другою половинкою. Тому, звичайно, я про це замислювався.

– Ви психолог. Буває таке, що ви свої професійні знання застосовуєте в особистому житті? Це допомагає чи заважає?

– Жодного разу не було такого, щоб мені це заважало. Це 100% допомагає. Я не сказав би, що прямо застосовую свої навички у стосунках. Це не про методику йдеться, а, скоріше, про розуміння того, як потрібно ставитися, реагувати.

Це більше про екологічні стосунки між людьми, які перебувають у парі. З цього боку мені психологія допомагає. Зокрема, вона допомагає зайвий раз не ображатися, опрацьовувати певні недомовленості, не накопичувати негатив.

– Чи слухали ви музику Злати до проекту?

– До знімань я ніколи не був знайомий зі Златою, хоча у нас дуже багато спільних знайомих. Це я вже потім зрозумів. Практично всі треки, які Злата випускала, я знав. Добре пам’ятаю, коли вона тільки починала кар’єру. Я тоді працював в кінотеатрі, перевіряв квитки у людей. Злата вже тоді ставала відомою, про неї говорили. Так що з нею як з артисткою я опосередковано знайомий вже багато років (посміхається).

– У рамках реаліті ви перебуваєте найбільше в чоловічій компанії. З яким настроєм щодо цього ви йшли на проект?

Із цього боку у мене немає взагалі жодних побоювань. Я максимально комунікабельна людина. Знову ж таки, через свою професію, це, напевно, вже профдеформація.

Я можу знайти спільну мову практично з усіма. Інший момент, коли мені це не потрібно. Однак мені хотілося, щоб з хлопцями в будинку у мене склалася нормальна комунікація. Я зацікавлений, щоб нам всім було комфортно.

– У минулому сезоні реаліті була бійка. Не боялися, що у ваш бік хтось може проявити агресію?

– Ні. Я вмію відстоювати свої кордони, не боюся висловлювати свою думку. Також у мене немає страху отримати по голові, якщо навіть це трапиться, хоча це не властиво мені. Я не звик вирішувати питання за допомогою сили.

– Не боялися, що вас будуть звинувачувати у хайпі, у тому, що ви прийшли на проект заради піару?

– Я розумів, що так можуть говорити: якщо він вирішив піти на Холостячку, то йому точно потрібен піар. Чи непокоїть мене це? Напевно, ні. Ще до старту проекту у мене вже була величезна аудиторія в Instagram (майже мільйон підписників). Моя мета на проекті – показати, який я є, і спробувати побудувати стосунки зі Златою.

– Які критерії для вас важливі в дівчині?

– Для мене важливий емоційний розвиток дівчини. Щоб людина була інтелектуально підкованою. Адже красивих людей багато, а цікавих і тих, з ким комфортно і добре проводити час, менше. Все інше другорядне.

– Як ви дивитеся на те, що у Холостячки в рамках проекту можуть бути, скажімо, поцілунки з іншими учасниками?