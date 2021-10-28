Участник романтического реалити Холостячка на СТБ Роман Свечкоренко в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал, почему сразу не признался Злате Огневич, что официально не разведен.

По словам мужчины, на том этапе отношений, на котором они находились со Златой, говорить о бракоразводном процессе ему показалось неуместным.

— Важный момент в том, что я не скрывал этого от Златы. Просто не счел уместным говорить о прошлом на первом свидании с ней. Плюс, было мало времени для личного общения, — сказал Роман.

Мужчина отметил, что на первой встрече Злата у него спросила: Когда закончились твои отношения? На тот момент прошел уже год, о чем он ей сказал.

— Я назвал дату, когда мы официально разошлись. Тогда уже прошло полгода, как мы подали на развод. Мне задали вопрос, я на него ответил. Общение было коротким. Следующая встреча у нас была во время двойного свидания, где делиться личным мне было сложнее, — сказал Свечкоренко.

Роман подчеркнул, что единственное индивидуальное свидание у них было в шестом выпуске, в котором он и покинул проект. По его словам, странно было бы во время полноценного знакомства сразу говорить о бракоразводном процессе.

— Было бы странно, если бы я сказал: Привет, Злата. Меня зовут Рома, если ты не забыла, поскольку нас здесь много, и я в бракоразводном процессе. Так взаимоотношения не строятся. У меня не было цели что-то специально от нее скрыть. Я все объяснил Злате и показал все правдивые документы, — отметил он.

Свечкоренко признался, что если бы можно было вернуть время назад, то он бы сказал Огневич об этом раньше. С целью переиграть сложившуюся ситуацию, чтобы для Златы она выглядела иначе.

— Суть в том, что было неуместно об этом говорить. У нас просто получилось недопонимание. Мое отношение и отношение Златы к этому моменту было кардинально разным, в чем и была основная проблема. Но если она мне дала шанс на возвращение в проект, значит все же услышала меня, — подчеркнул Роман.

Мужчина сказал, что на момент выхода шестого выпуска уже прошло семь месяцев, как длился его бракоразводный процесс.

— Из-за бюрократических моментлв, этого еще не произошло. Я на это повлиять не мог. Злата увидела ситуацию в том ключе, будто я что-то скрываю, — признался Свечкоренко.

Роман также рассказал, что почувствовал, когда Злата сказала ему, что будет ждать его возвращения на проект.

По словам мужчины, в этот момент он почувствовал несправедливость к себе и недосказанность, однако понял, что сделает все, что от него зависит.

— Хочу сделать на этом акцент и отметить, что мы говорим о судовых процессах, которые не подвластны обычным людям. Платить или закрывать вопрос взяткой — не обо мне. Я таким заниматься не буду. Все мы понимаем, что такое бракоразводный процесс, когда есть несовершеннолетний ребенок, — сказал Свечкоренко.

Ранее Роман Свечкоренко дал эксклюзивное интервью Фактам ICTV. Мужчина рассказал, почему решил пойти на реалити Холостячка и какие критерии в девушке для него важны.