У п’ятницю, 22 жовтня, на телеканалі СТБ завершився шостий випуск романтичного реаліті-шоу Холостячки 2 зі Златою Огнєвіч. Чоловіки-учасники продовжують боротися за серце співачки.

На цьому тижні Злата вирішила познайомити чоловіків зі своїм способом життя, тим самим перевірити, чи готові вони до такого активного режиму.

Чарівні побачення, скандальні зізнання та несподівана інформація про учасників – далі в матеріалі.

Побачення з Андрієм і Вінченцо

Побачення, на яке Злата Огнєвіч запросила одразу двох учасників – Андрія Задворного і Вінченцо проходило в режимі зйомки – бекдропу. Для кожного чоловіка Огнєвіч вигадала певний образ. Обом учасникам вдалося встановити фізичний контакт із артисткою.

Під час індивідуального спілкування Вінченцо презентував Холостячці печиво з Лондона і її портрет. Чоловік зізнався Златі, що закохався в неї, однак вона зазначила, що не вірить йому до кінця.

У свою чергу Андрій під час спілкування розповів артистці, що його екс-кохана перервала вагітність без його відома.

– Я дізнався це самостійно. Вона залишила на столі довідку, в якій все було написано. Сказала, що була не готова. Це в мені вбило всі почуття, які були до неї, я зібрав речі та поїхав, – зізнався Андрій.

Atlas Weekend і поцілунок із Максимом

Холостячка влаштувала потрійне побачення, запросив Максима, Влада і Олега на музичний фестиваль Atlas Weekend. Це перше побачення для Влада за весь час.

Чоловіки спостерігали за тим, як Злата виступає, а після вирушили знайомитися з її гуртом. Під час розмови Огнєвіч зізналася, що в студентські часи в неї був роман із барабанщиком. Також вона розповіла про наполегливого шанувальника, який говорив усім, що вона його дружина.

Під час індивідуального спілкування зі співачкою Олег презентував їй авторський мультфільм про любов принцеси і вікінга.

Влад поділився зі Златою трагічною історією – його мами не стало два роки тому, на протязі 20 років жінка боролася з онкологічним захворюванням.

Згодом Злата запросила Макса до себе додому. Чоловік приготував їй інтимний сюрприз – масаж ніг, після якого вони поцілувалися.

– Відчуваю, що закохуюся в неї, якщо вже не закоханий, – сказав Максим.

Побачення з Ромою

Оскільки цього тижня побачення для учасників вигадує Злата, разом із Романом Свечкоренко вона вирушила на аеростретчінг, а згодом на масаж.

У ході бесіди Злата розповіла, коли в неї сталося сильне вигоряння.

– У 2015 році я поїхала на місяць в Азію і навіть хотіла спалити свій паспорт… Мені потрібно було переключитися, щоб перезапустити свою систему, – зізналася вона.

Згодом Рома підніс Огнєвіч кімнатну квітку. Вони пили вино та куштували полуницю.

Детектор брехні

Ведучий реаліті-шоу Григорій Решетнік запросив трьох учасників пройти поліграф – Романа Свечкоренко, Андрія Задворного і Влада Ясько. Завдяки цьому розкрилися раніше невідомі факти про чоловіків.

З’ясувалося, що Роман досі офіційно не розлучений зі своєю дружиною.

– Навіщо він прийшов на цей проект, перебуваючи в шлюбі з іншою жінкою? Це не чесно, – сказала Огнєвіч.

У своє виправдання він сказав, що перебуває в процесі розлучення і його нічого не пов’язує з дружиною, крім дитини.

Влад відвідував свінгер-клуб разом зі своєю другою половинкою, а також зізнався, що продовжує спілкування з екс-дівчиною. Крім того, Григорій сказав, що йому в особисті повідомлення пишуть, що Влад досі перебуває з нею у стосунках.

Чоловік не зміг чітко спростувати свої відповіді, тому Злата Огнєвіч попрощалася з ним передчасно.

Також поліграф встановив, що у Андрія був секс під час проекту, проте чоловік спростував це. Він пояснив, що інтимний контакт із дівчиною в нього був після кастингу.

Крім того, учасник зізнався, що пережив зраду з боку другої половинки.

Церемонія троянд

У шостому випуску церемонія троянд проходила в незвичайному форматі. Злата Огнєвіч спілкувалася з кожним учасником індивідуально, а також вручала бутоньєрки під час розмови. Першим отримав троянду Максим.

Холостячка попрощалася з Вінченцо Дулепою і Романом Свечкоренко. Однак співачка зазначила, що Роман може повернутися на проект у будь-який час, але тільки після офіційного розлучення.

Усього в шостому випуску реаліті-шоу залишило три учасники.