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Within Temptation підняли прапор України на сцені в Міннеаполісі

6 Жовтня 2022, 16:29
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Within Temptation
Джерело: Depositphotos

Нідерландський гурт Within Temptation підтримав Україну зі сцени в Міннеаполісі (штат Міннесота, США). Під час концерту Шерон дель Адель винесла на сцену синьо-жовтий прапор.

Концерт відбувся 4 жовтня, а відео з прапором уже з’явилося в Instagram.

Гурт Within Temptation підтримує Україну не вперше – музиканти розгортають на сцені український прапор на кожному концерті.

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А на фестивалі Orange Metallic Festival у Франції колектив увімкнув синьо-жовте світлове шоу.

Раніше на знак солідарності з Україною французький актор і режисер Ален Делон зачитав французькою Заповіт Тараса Шевченка.

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