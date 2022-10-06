Нідерландський гурт Within Temptation підтримав Україну зі сцени в Міннеаполісі (штат Міннесота, США). Під час концерту Шерон дель Адель винесла на сцену синьо-жовтий прапор.
Концерт відбувся 4 жовтня, а відео з прапором уже з’явилося в Instagram.
Гурт Within Temptation підтримує Україну не вперше – музиканти розгортають на сцені український прапор на кожному концерті.
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А на фестивалі Orange Metallic Festival у Франції колектив увімкнув синьо-жовте світлове шоу.
Раніше на знак солідарності з Україною французький актор і режисер Ален Делон зачитав французькою Заповіт Тараса Шевченка.