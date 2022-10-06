Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Музыка

Within Temptation подняли флаг Украины на сцене в Миннеаполисе

6 октября 2022, 16:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Within Temptation
Источник: Depositphotos

Нидерландская группа Within Temptation поддержала Украину со сцены в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Во время концерта Шэрон дель Адель вынесла на сцену сине-желтый флаг.

Концерт состоялся 4 октября, а видео с флагом уже появилось в Instagram.

Группа Within Temptation поддерживает Украину не впервые – музыканты разворачивают на сцене украинский флаг на каждом концерте.

Сейчас смотрят

А на фестивале Orange Metallic Festival во Франции коллектив включил сине-желтое световое шоу.

Ранее в знак солидарности с Украиной французский актер и режиссер Ален Делон прочитал на французском Заповіт Тараса Шевченко.

Читайте также:
Imagine DragonsНе словом, а делом: звезды, которые собирают деньги для Украины

Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь