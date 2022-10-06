Нидерландская группа Within Temptation поддержала Украину со сцены в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Во время концерта Шэрон дель Адель вынесла на сцену сине-желтый флаг.

Концерт состоялся 4 октября, а видео с флагом уже появилось в Instagram.

Группа Within Temptation поддерживает Украину не впервые – музыканты разворачивают на сцене украинский флаг на каждом концерте.

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А на фестивале Orange Metallic Festival во Франции коллектив включил сине-желтое световое шоу.

Ранее в знак солидарности с Украиной французский актер и режиссер Ален Делон прочитал на французском Заповіт Тараса Шевченко.