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Вже можемо купити два: Притула сказав, скільки українці зібрали за добу на Bayraktar

23 Червня 2022, 10:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергей Притула
Джерело: Сергій Притула

Фонд Сергія Притули зібрав необхідну суму для двох ударних безпілотників Bayraktar. Збір коштів відбувається у рамках проєкту Народний Байрактар.

Радісною новиною ведучий та волонтер поділився у своїх соцмережах. Станом на 23 червня 9.00 українці задонатили 296 млн грн. Разом із тими грошима, які фонд виділив на проєкт, сума – 366 млн грн.

– Це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Bayraktar! Два за добу! Люди, ви робите щось фантастичне та пишете історію! Давайте дотиснемо ще той третій літачок! Помчали, – написав Сергій.

22 червня Сергій Притула анонсував покупку для Bayraktar для повітряних сил ЗСУ. Його фонд підписав угоду, згідно з якою вони планують придбати три ударні безпілотники. Для придбання трьох БПЛА необхідно 0,5 млрд грн.

Зараз дивляться

Притула сподівався, що українцям за тиждень вдасться зібрати потрібну суму, проте, як показують результати, це може статися швидше.

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Благодійний фонд Сергій Притула
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