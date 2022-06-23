Фонд Сергія Притули зібрав необхідну суму для двох ударних безпілотників Bayraktar. Збір коштів відбувається у рамках проєкту Народний Байрактар.

Радісною новиною ведучий та волонтер поділився у своїх соцмережах. Станом на 23 червня 9.00 українці задонатили 296 млн грн. Разом із тими грошима, які фонд виділив на проєкт, сума – 366 млн грн.

– Це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Bayraktar! Два за добу! Люди, ви робите щось фантастичне та пишете історію! Давайте дотиснемо ще той третій літачок! Помчали, – написав Сергій.

22 червня Сергій Притула анонсував покупку для Bayraktar для повітряних сил ЗСУ. Його фонд підписав угоду, згідно з якою вони планують придбати три ударні безпілотники. Для придбання трьох БПЛА необхідно 0,5 млрд грн.

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Притула сподівався, що українцям за тиждень вдасться зібрати потрібну суму, проте, як показують результати, це може статися швидше.