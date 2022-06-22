Ведучий та волонтер Сергій Притула анонсував покупку Bayraktar для повітряних сил ЗСУ у свій день народження. Сьогодні, 22 червня, йому виповнився 41 рік.

Притула зазначив, що йому не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все, про що він мріє – про нашу перемогу у повномасштабній війні, яку розв’язала РФ. А значить – про донати фонду Сергія Притули, який допомагає нашим воїнам.

– Наш фонд підписує угоду, згідно з якою ми плануємо придбати три ударні безпілотники Bayraktar, – зазначив Притула.

Для придбання трьох БПЛА необхідно 0,5 млрд грн. Проте Сергій впевнений, якщо допоможуть люди та бізнес, гроші вдасться зібрати швидко.

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– Я вірю в те, що за тиждень ми зможемо зібрати гроші для покупки трьох Bayraktar. Початок цього збору робить наш фонд, з тих грошей, які ви нам уже дали, ми акумулювали для цього проекту $2 млн, залишилося зібрати ще $13 млн. Це проєкт Народний Bayraktar. Полетіли, – наголосив Притула.

Раніше ми писали, що Сергій Притула продасть на аукціоні власну картину. Стартова ціна роботи – $10 тис.