Фонд Сергея Притулы собрал необходимую сумму для двух ударных беспилотников Bayraktar. Сбор средств проходит в рамках проекта Народный Байрактар.

Радостной новостью ведущий и волонтер поделился в своих соцсетях. По состоянию на 23 июня 9.00 украинцы задонатили 296 млн грн. Вместе с теми деньгами, которые фонд выделил на проект, сумма — 366 млн грн.

— Это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два Bayraktar! Два за сутки! Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю! Давайте дожмем еще тот третий самолетик! Понеслись, — написал Сергей.

22 июня Сергей Притула анонсировал покупку Bayraktar для воздушных сил ВСУ. Его фонд подписал соглашение, согласно которому они планируют приобрести три ударных беспилотника. Для приобретения трех БПЛА необходимо 0,5 млрд грн.

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Притула надеялся, что украинцам за неделю удастся собрать нужную сумму, однако как показывают результаты, это может произойти быстрее.