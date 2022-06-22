156 млн гривень за 12 годин: Притула розповів перші результати збору коштів на Bayraktar

Ведучий та волонтер Сергій Притула поділився першими результатами зборів для покупки трьох безпілотників Bayraktar.

Про це він розповів на своєму каналі у Telegram.

– Такого дня у мене в житті ще не було, скажу відверто. За перші 12 годин ми з вами змогли зібрати на Байрактари 156 млн гривень! Це фантастична сума, але це тільки початок. Не зупиняємось, наша мета – $15 млн (~525 млн гривень), – написав він.

Він закликав не збавляти темпів, а навпаки, поширювати інформацію про збір на безпілотники серед друзів та знайомих.

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– Низький уклін усім, хто сьогодні відгукнувся на заклик! Дякую за розповсюдження інформації про збір та за донати! Кожна гривня має вагу і наближає нас до мети, – сказав він.

Ведучий залишив посилання для усіх охочих приєднатись до збору коштів.

Напередодні Сергій Притула анонсував купівлю Bayraktar для повітряних сил ЗСУ у свій день народження. 22 червня, йому виповнився 41 рік і він запропонував замість подарунків на день народження організувати масовий збір коштів на підтримки Збройних сил України на фронті.

Джерело: Сергій Притула