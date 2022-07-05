Український співак Dzidzio розповів про свої сльози під час війни, а також про те, за що українці борються із Росією.

– Я вже двічі здавався, і гадаю, що так робив кожен. Ми думали, що це тиждень, або два дні – всі про це говорили. Але все це затяглося. І були такі дні, що я навіть не знав, що сказати собі самому. Було відчуття, що світ збожеволів повністю. Все це перемішалося у страшне горе, і відповіді на нього немає, – зізнався Михайло.

Хома додав, що треба навчитися з цим жити – він вважає, що українці зараз борються за свободу та волю.

– З дитинства пам’ятаю ці розмови. Я вихований стрілецькими та українськими повстанськими піснями. Мене бабуся завжди розповідала про війну. Я ніколи не міг повірити, що це знову може повторитися. У піснях наші предки боролися за свободу та волю – це відбувається і зараз. Все найкраще везлося вагонами до Росії. І вони тепер не можуть нас відпустити, – вважає артист.

Раніше Dzidzio розповів про свою творчу діяльність під час війни. Артист вважає, що нашу пісню треба розвивати у цей непростий час, і в його репертуарі будуть не тільки жартівливі твори.