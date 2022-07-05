Украинский певец Dzidzio рассказал о своих слезах во время войны, а также о том, за что украинцы борются с Россией.

— Я уже два раза сдавался, и думаю, что так делал каждый. Мы думали, что это неделя, или два дня — все об этом говорили. Но это все затянулось. И были такие дни, что я даже не знал, что сказать самому себе. Было ощущение, что мир сошел с ума полностью. Все это перемешалось в страшное горе, и ответа на него нет, — признался Михаил.

Хома добавил, что нужно научиться с этим жить — он считает, что украинцы сейчас сражаются за свободу и волю.

— С детства помню эти разговоры. Я воспитан стрелецкими и украинскими повстанческими песнями. Мене бабушка всегда рассказывала о войну. Я никогда не мог поверить, что это еще раз может повториться. В песнях наши предки боролись за свободу и волю — это происходит и сейчас. Все лучшее везлось вагонами в Россию. И они теперь не могут отпустить нас, — считает артист.

Ранее Dzidzio рассказал о своей творческой деятельности во время войны. Артист считает, что нашу песню нужно развивать в это непростое время, и в его репертуаре будут не только шутливые произведения.