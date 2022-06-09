Український співак Dzidzio (справжнє ім’я – Михайло Хома) розповів про творчу діяльність під час війни. Артист наголосив, що наша пісня потребує розвитку саме в цей тяжкий період.

У телемарафоні Єдиних новин співак розповів, що коли записував гімн України, дуже хотів, щоб наша збірна з футболу перемогла. Дуже довго думав – як заспівати та розбудити українців до того, щоб ми повірили в себе, що ми є визначною нацією та повністю достойні мати одне з перших місць в світі.

– Уже довели всім та на весь світ, що ми максимально організовані, дружні. Воюємо голими руками з великим драконом. Гадаю, людям подобається це виконання, оскільки я додав якоїсь впевненості… Коли записував гімн, то також записав Боже великий, єдиний. Наразі на кожному концерті, де виступаю – перед військовими, в госпіталях, співаю спочатку її, а в кінці – гімн, – каже Dzidzio.

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Виконавець зазначає, всі звикли до його жартівливого репертуару, але в нього є й інші пісні.

– Є ті пісні, на яких мене виховала бабуся Катерина. Я співаю Марічку. Люди підходять наприкінці концерту і засипають компліментами, я зрозумів – зараз це надважливо. Не тільки мені писати нові українські пісні, а й кожному нашому артисту обов’язково мати в репертуарі народні композиції, – наголосив Михайло.

Співак зізнався, скоро покаже чесну і відверту пісню, яка має назву Війна. Каже, була написана тоді, коли розпочалася повномасштабна війна.