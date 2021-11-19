Українська співачка Настя Каменських та зірка TikTok Вася Демчук презентували спільний трек Sorry 2.

В основі ліричної композиції лежить прощання з минулим та пристрасть, яка палала між закоханим.

– Це пісня про прощання з минулим. Про пристрасть, яка палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ і гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними, – розповіли артисти.

Варто зауважити, що трек Sorry – це авторський сингл Васі Демчука, фрагмент якого набрав понад 250 тис. відео в TikTok за лічені дні та підкорив сотні тисяч слухачів музичних платформ.

Саме в TikTok Настя вперше почула невеликий відрізок треку та відразу ж захопилася ним. Вона вирішила додати до композиції свій жіночий вайб.

– Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий і проникливий. І хоча на той момент я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії, – розповіла Настя.

Вася Демчук зазначив, що давно стежив за творчістю та захоплювався успіхами NK в Україні та за кордоном.