Українська співачка Настя Каменських поділилися черговими фото з відпочинку на пляжі.
У прохолодну осінню погоду вона вирішила опублікувати сонячний знімок на особистій сторінці в Instagram.
На світлині Каменських постала у крихітному червоному бікіні, яке ледь прикриває її інтимні місця. Настя позує без макіяжу з розпущеним волоссям.
– Сонячні знімки для дощового дня, – написала зірка.
Проте не всі шанувальники оцінили фото Насті Каменських. Дехто з підписників не приховує, що одноманітні кадри Насті у купальнику вже починають набридати її аудиторії.
А хтось з підписників зазначив, що співачка використовує занадто багато фотошопу на своїх знімках.
- Скільки фотошопу!
- Заспокойся вже.
- Краще б вже гола сфотографувалася.
- Хоча б раз знімок без фотошопу показали.
- Пиріжок хороший.
- Дивний купальник, – пишуть у коментарях.
Проте є і позитивні коментарі, в яких шанувальники захоплюються зовнішним виглядом Каменських.
- Красуня!
- В таку погоду дуже зігрівають такі фото.
- Розумниця, скільки роботи над собою.
- Захоплююсь, браво, така прекрасна жінка!
- У вас шикарна фігура.
- Як Потапу пощастило, – пишуть шанувальники.
Раніше Настю Каменських розкритикували за зайву вагу після публікації фото у джинсах. Підписники зазначили, що останнім часом співачка погладшала.
Водночас Потапу користувачі мережі зробили комплімент. На їхню думку, артист дуже схуд.