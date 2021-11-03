Українська співачка Настя Каменських поділилися черговими фото з відпочинку на пляжі.

У прохолодну осінню погоду вона вирішила опублікувати сонячний знімок на особистій сторінці в Instagram.

На світлині Каменських постала у крихітному червоному бікіні, яке ледь прикриває її інтимні місця. Настя позує без макіяжу з розпущеним волоссям.

– Сонячні знімки для дощового дня, – написала зірка.

Проте не всі шанувальники оцінили фото Насті Каменських. Дехто з підписників не приховує, що одноманітні кадри Насті у купальнику вже починають набридати її аудиторії.

А хтось з підписників зазначив, що співачка використовує занадто багато фотошопу на своїх знімках.

Скільки фотошопу!

Заспокойся вже.

Краще б вже гола сфотографувалася.

Хоча б раз знімок без фотошопу показали.

Пиріжок хороший.

Дивний купальник, – пишуть у коментарях.

Проте є і позитивні коментарі, в яких шанувальники захоплюються зовнішним виглядом Каменських.

Красуня!

В таку погоду дуже зігрівають такі фото.

Розумниця, скільки роботи над собою.

Захоплююсь, браво, така прекрасна жінка!

У вас шикарна фігура.

Як Потапу пощастило, – пишуть шанувальники.

Раніше Настю Каменських розкритикували за зайву вагу після публікації фото у джинсах. Підписники зазначили, що останнім часом співачка погладшала.

Водночас Потапу користувачі мережі зробили комплімент. На їхню думку, артист дуже схуд.