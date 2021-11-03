Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Скільки фотошопу: Настя Каменських похизувалася фігурою в купальнику

3 Листопада 2021, 12:51 Валентина Чорна
Настя Каменских
Джерело: Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських поділилися черговими фото з відпочинку на пляжі.

У прохолодну осінню погоду вона вирішила опублікувати сонячний знімок на особистій сторінці в Instagram.

На світлині Каменських постала у крихітному червоному бікіні, яке ледь прикриває її інтимні місця. Настя позує без макіяжу з розпущеним волоссям.

– Сонячні знімки для дощового дня, – написала зірка.

Проте не всі шанувальники оцінили фото Насті Каменських. Дехто з підписників не приховує, що одноманітні кадри Насті у купальнику вже починають набридати її аудиторії.

А хтось з підписників зазначив, що співачка використовує занадто багато фотошопу на своїх знімках.

  • Скільки фотошопу!
  • Заспокойся вже.
  • Краще б вже гола сфотографувалася.
  • Хоча б раз знімок без фотошопу показали.
  • Пиріжок хороший.
  • Дивний купальник, – пишуть у коментарях.

Проте є і позитивні коментарі, в яких шанувальники захоплюються зовнішним виглядом Каменських.

  • Красуня!
  • В таку погоду дуже зігрівають такі фото.
  • Розумниця, скільки роботи над собою.
  • Захоплююсь, браво, така прекрасна жінка!
  • У вас шикарна фігура.
  • Як Потапу пощастило, – пишуть шанувальники.

Раніше Настю Каменських розкритикували за зайву вагу після публікації фото у джинсах. Підписники зазначили, що останнім часом співачка погладшала.

Водночас Потапу користувачі мережі зробили комплімент. На їхню думку, артист дуже схуд.

Читайте також:
Потап і НастяВесело і дружно: Потап і Настя засвітилися у компанії російських зірок

Теги
Настя Каменських
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка