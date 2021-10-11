Українську співачку Настю Каменських розкритикували у мережі після публікації фото у джинсах.
Зірка поділилася світлиною, на якій позує разом зі своїм чоловіком Потапом під час відпочинку в Іспанії.
Для прогулянки Мадридом співачка обрала досить комфортний та повсякденний образ. На фото Настя постала в білій футболці, джинсах та кросівках.
– Виявляється, відпочинок настільки важливий! Навіть, коли ти любиш свою роботу та готовий присвячувати їй себе цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проектів, зйомок тощо, – написала Каменських.
Проте не всім підписникам сподобалася світлина Каменських. У коментарях співачку розкритикували за зайву вагу.
- Настя погладшала.
- Ширше ніж Льоша.
- У вас такий класний широкий таз. Чому ще досі не маєте пупса. Ви ж були б ідеальною мамусею.
- Чому опа у Потапа менше, ніж у Насті?
- Настя погладшала, а Потап схуд.
- Потап! Ти реально худий і крутий!! Настя, наздоганяй!
- Настя, прес підкачай.
- Настя – пишка, – пишуть у коментарях.
Потап також оприлюднив відео з відпочинку, на якому танцює разом із дружиною. Підписники зробили комплімент артисту, зазначивши, що він дуже схуд, на відміну від Насті.
Раніше Настя Каменських публікувала відверте фото в купальнику в леопардовий принт. Зірка позувала на тлі пальм і гір. Кадр був зроблений в Анталії, де у співачки був концерт.
Підписники по-різному реагують на відверті світлини Каменських. Дехто вважає, що Насті час припиняти публікувати такі знімки, оскільки потрібно подумати про власних дітей.