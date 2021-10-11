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Каменських у джинсах розкритикували за зайву вагу

11 Жовтня 2021, 12:54 Валентина Чорна
Настя Каменских и Потап

Українську співачку Настю Каменських розкритикували у мережі після публікації фото у джинсах.

Зірка поділилася світлиною, на якій позує разом зі своїм чоловіком Потапом під час відпочинку в Іспанії.

Для прогулянки Мадридом співачка обрала досить комфортний та повсякденний образ. На фото Настя постала в білій футболці, джинсах та кросівках.

– Виявляється, відпочинок настільки важливий! Навіть, коли ти любиш свою роботу та готовий присвячувати їй себе цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проектів, зйомок тощо, – написала Каменських.

Проте не всім підписникам сподобалася світлина Каменських. У коментарях співачку розкритикували за зайву вагу.

  • Настя погладшала.
  • Ширше ніж Льоша.
  • У вас такий класний широкий таз. Чому ще досі не маєте пупса. Ви ж були б ідеальною мамусею.
  • Чому опа у Потапа менше, ніж у Насті?
  • Настя погладшала, а Потап схуд.
  • Потап! Ти реально худий і крутий!! Настя, наздоганяй!
  • Настя, прес підкачай.
  • Настя – пишка, – пишуть у коментарях.

Потап також оприлюднив відео з відпочинку, на якому танцює разом із дружиною. Підписники зробили комплімент артисту, зазначивши, що він дуже схуд, на відміну від Насті.

Раніше Настя Каменських публікувала відверте фото в купальнику в леопардовий принт. Зірка позувала на тлі пальм і гір. Кадр був зроблений в Анталії, де у співачки був концерт.

Підписники по-різному реагують на відверті світлини Каменських. Дехто вважає, що Насті час припиняти публікувати такі знімки, оскільки потрібно подумати про власних дітей.

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Теги
Настя Каменських , Потап і Настя Каменських
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