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Вообще не изменилась: Настя Каменских показала себя в 18 лет

30 ноября 2021, 10:08
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Настя Каменских
Источник: Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских обнародовала архивное фото, на котором ей 18 лет.

Артистка поделилась снимком в честь дня рождения своей лучшей подруги, дизайнера и экс-супруги Алексея Завгороднего (Позитив) Анны Андрийчук. В кадре девушки позируеют в раздельный купальниках в бассейне. На Насте бикини голубого цвета.

Каменских подчеркнула, что ей на этом фото 18 лет, а ее подруге — 16. Сегодня, 30 ноября, Анне исполнилось 32 года.

Подписчики оценили архивное фото Каменских, отметив, что они практически не изменились.

  • Какие классные девчонки!
  • Вообще не изменились!
  • Здорово, такая дружба!
  • Как будто вчера сфотографировались.
  • Какая прелесть.
  • Девчонки совсем не изменились.
  • Какие девчонки! — Пишут в комментариях Каменских.
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Артистка часто радует поклонников откровенными снимками в купальниках. Недавно Каменских вновь поделилась фото с отдыха, на котором предстала в крохотном красном бикини, едва прикрывавшем ее интимные места.

Не все подписчики были в восторге от таких фото, некоторые отметили, что однообразные кадры уже начинают надоедать. Кто-то и вовсе заявил о том, что артистка использует фотошоп.

Пристальный взгляд подписчиков всегда прикован к фигуре певицы. Так, Настю Каменских раскритиковали за лишний вес после публикации фото в джинсах.

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