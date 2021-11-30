Украинская певица Настя Каменских обнародовала архивное фото, на котором ей 18 лет.

Артистка поделилась снимком в честь дня рождения своей лучшей подруги, дизайнера и экс-супруги Алексея Завгороднего (Позитив) Анны Андрийчук. В кадре девушки позируеют в раздельный купальниках в бассейне. На Насте бикини голубого цвета.

Каменских подчеркнула, что ей на этом фото 18 лет, а ее подруге — 16. Сегодня, 30 ноября, Анне исполнилось 32 года.

Подписчики оценили архивное фото Каменских, отметив, что они практически не изменились.

Какие классные девчонки!

Вообще не изменились!

Здорово, такая дружба!

Как будто вчера сфотографировались.

Какая прелесть.

Девчонки совсем не изменились.

Какие девчонки! — Пишут в комментариях Каменских.

Артистка часто радует поклонников откровенными снимками в купальниках. Недавно Каменских вновь поделилась фото с отдыха, на котором предстала в крохотном красном бикини, едва прикрывавшем ее интимные места.

Не все подписчики были в восторге от таких фото, некоторые отметили, что однообразные кадры уже начинают надоедать. Кто-то и вовсе заявил о том, что артистка использует фотошоп.

Пристальный взгляд подписчиков всегда прикован к фигуре певицы. Так, Настю Каменских раскритиковали за лишний вес после публикации фото в джинсах.