Украинская певица Настя Каменских обнародовала архивное фото, на котором ей 18 лет.
Артистка поделилась снимком в честь дня рождения своей лучшей подруги, дизайнера и экс-супруги Алексея Завгороднего (Позитив) Анны Андрийчук. В кадре девушки позируеют в раздельный купальниках в бассейне. На Насте бикини голубого цвета.
Каменских подчеркнула, что ей на этом фото 18 лет, а ее подруге — 16. Сегодня, 30 ноября, Анне исполнилось 32 года.
Подписчики оценили архивное фото Каменских, отметив, что они практически не изменились.
- Какие классные девчонки!
- Вообще не изменились!
- Здорово, такая дружба!
- Как будто вчера сфотографировались.
- Какая прелесть.
- Девчонки совсем не изменились.
- Какие девчонки! — Пишут в комментариях Каменских.
Артистка часто радует поклонников откровенными снимками в купальниках. Недавно Каменских вновь поделилась фото с отдыха, на котором предстала в крохотном красном бикини, едва прикрывавшем ее интимные места.
Не все подписчики были в восторге от таких фото, некоторые отметили, что однообразные кадры уже начинают надоедать. Кто-то и вовсе заявил о том, что артистка использует фотошоп.
Пристальный взгляд подписчиков всегда прикован к фигуре певицы. Так, Настю Каменских раскритиковали за лишний вес после публикации фото в джинсах.