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Взагалі не переживає: Віктор Павлік випадково залишився без брів

28 Лютого 2023, 18:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Взагалі не переживає: Віктор Павлік випадково залишився без брів

Український співак Віктор Павлік збрив собі брови. Про це розповіла його дружина, блогерка Катя Репяхова в Instagram.

Спочатку дружина співака вирішила заінтригувати фанатів.

– Він таке учудив у Буковелі. Спочатку не хотіла вам взагалі розповідати і думала, що його довго не буде в моєму блозі. Якби ви бачили, що він зробив, то бігли б якомога далі, – розповіла дружина артиста.

Після цього Репяхова показала свого чоловіка. Як виявилося, Віктор Павлік повністю збрив брови. За її словами, це сталося випадково, але для артиста це не трагедія.

Зараз дивляться

Павлик

– Переплутав насадки на машинці – недогледів. Старість не радість. У цій історії мені найбільше подобається те, що чоловік взагалі не переживав, – зізналася Катя.

Наприкінці грудня Репяхова показала знімок із майбутнім чоловіком майже 20-річної давності. На фото Каті було всього 11 років, водночас Павліку – 40.

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