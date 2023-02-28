Український співак Віктор Павлік збрив собі брови. Про це розповіла його дружина, блогерка Катя Репяхова в Instagram.

Спочатку дружина співака вирішила заінтригувати фанатів.

– Він таке учудив у Буковелі. Спочатку не хотіла вам взагалі розповідати і думала, що його довго не буде в моєму блозі. Якби ви бачили, що він зробив, то бігли б якомога далі, – розповіла дружина артиста.

Після цього Репяхова показала свого чоловіка. Як виявилося, Віктор Павлік повністю збрив брови. За її словами, це сталося випадково, але для артиста це не трагедія.

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– Переплутав насадки на машинці – недогледів. Старість не радість. У цій історії мені найбільше подобається те, що чоловік взагалі не переживав, – зізналася Катя.

Наприкінці грудня Репяхова показала знімок із майбутнім чоловіком майже 20-річної давності. На фото Каті було всього 11 років, водночас Павліку – 40.