Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала архивное фото c будущим мужем. На снимке избраннице артиста всего 11 лет.

Необычным фото звезда поделилась в Instagram.

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— Трускавец 2005, — кратко подписала снимок Екатерина.

На фото можно увидеть, как Виктор Павлик обнимает 11-летнюю Репяхову за плечо. Девушка улыбается, позируя на камеру с певцом. Музыкант красуется в джинсовке и красной футболке с белым орнаментом. На тот момент Павлику было 40 лет.

Предалась воспоминаниям Екатерина не просто так — она вместе с сыном и мужем отправилась в Трускавец. По ее словам, именно здесь она познакомилась с творчеством мужа, и этот город для нее родной.

— По истине мой родной город. Город моего детства. Именно Трускавец познакомил меня с творчеством будущего мужа, — поделилась Блогер.

Известно, что и в Трускавце Екатерину застал блекаут. Из-за отключения электроэнергии недавно Репяхова попала в ДТП на авто. Всему виной нерабочий светофор, из-за которого другая девушка спровоцировала столкновение. Виновницей жена музыканта себя не считает.