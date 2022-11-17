Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова потрапила у ДТП. За словами коханої артиста, вона в цій ситуації не винна.

Подробиці інциденту Катерина поділилася в Instagram.

Репяхова опублікувала фото винуватки ДТП і ввела передплатників у курс справи.

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– Сьогодні я відчула всю красу відсутності електроенергії. У мене в’їхала дівчина. Історія довга, але вона не права. Я їхала головною, а вона виїжджала з другорядної і в’їхала в крило авто. Все через відсутність світлофора, – запевняє дружина Павліка.

Блогер додала, що вона сперечалася з дівчиною, але згодом винуватиця визнала свою провину без поліції. Зважаючи на все, ніхто з учасників ДТП не постраждав, на відміну від особистого транспорту з обох сторін.

Також Катерина показала пошкодження її авто – можна помітити, що пошкодження незначні – постраждало лише лакофарбове покриття. Швидше за все, не доведеться міняти крило автомобіля.

Чим закінчилася історія, і чи отримала блогерка компенсацію від винуватця – не повідомляється.

Нагадаємо, що за дружину артиста трапляються не лише погані дні – влітку Реп’яхова виграла суд проти ексжінки Віктора Павліка. На тлі цього Лариса Созаєва змушена була виплатити їй компенсацію.