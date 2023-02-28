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Вообще не переживает: Виктор Павлик случайно остался без бровей

28 февраля 2023, 18:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вообще не переживает: Виктор Павлик случайно остался без бровей

Украинский певец Виктор Павлик сбрил себе брови. Об этом рассказала его жена, блогерша Катя Репяхова в Instagram.

Сначала жена певца решила заинтриговать фанатов.

— Он такое учудил в Буковели. Сначала не хотела вам вообще рассказывать, и думала, что его долго не будет в моем блоге. Если бы вы видели, что он сделал, то бежали бы как можно дальше, — рассказала жена артиста.

После этого Репяхова показала своего мужа. Как оказалось, Виктор Павлик полностью сбрил брови. По ее словам, это произошло случайно, но для артиста это не трагедия.

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— Перепутал насадки на машинке — недоглядел. Старость не радость. В этой истории мне больше всего нравится то, что муж вообще не переживал, — призналась Катя.

В конце декабря Репяхова показала снимок с будущим мужем почти 20-летней давности. На фото Кате было всего 11 лет, в то время как Павлику — 40. 

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