Співачка та головна героїня романічного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч розплакалася в прямому ефірі, розповідаючи про події в Маріуполі.

Наразі Злата перебуває в США, де дає благодійні концерти на підтримку України. За словами Огнєвіч, не всі новини доходять до Америки, тому вона використовує свій голос, щоб розповідати про те, що відбувається в Бучі, Ірпені та інших українських містах.

Артистка зізналася, що дає волю емоціям лише після концертів. Каже, що дуже переживає за Маріуполь та мріє, щоби там зробили деблокаду.

– Моє серце не на місці. Там наші бійці падають у голодні непритомності, пораненим дають технічну воду. Там багато місцевих. Потрібно відбивати це місто. Дуже хочу побачити цих героїв живими, для мене це важливо. Кожне місто України, яке під окупантами, де відбуваються бої, де закатовують людей до смерті, де вбивають дітей – це неможливо пережити. Це пекельний біль, який спалює зсередини, – ледве стримуючи сльози, зазначила Злата.

Співачка додала, що планує велику серію благодійних концертів. Огнєвіч сказала, що вже офіційно за кілька концертів вони зібрали понад 2 млн грн.

Раніше Злата Огнєвіч повідомила, що її батько вирушив на передову. Він, як хірург, поїхав до Харкова надавати допомогу пораненим бійцям.