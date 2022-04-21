Співачка Злата Огнєвіч розповіла, як мало не опинилася за ґратами в Білорусі.

Артистка згадала історію, що сталася з нею в Мінську в 2018 році. Тоді вона туди їздила з концертами.

– Були дні України в Білорусі, можете собі уявити – таке колись було. Отже, я приїхала до Мінська, зайшла в готельний номер, відпочиваю собі, розслабляюся, масочку зробила, патчі наклала на очі… Тут стукіт у двері і такий грубий чоловічий голос мені каже: Ви така-то? Кажу: Так. Вони: Виходьте, ми викликаємо вас на допит, ви повинні пройти з нами, – згадує Злата.

За словами Злати, вона якимось чином опинилася в певних списках РФ, і, відповідно, автоматично в списках Білорусі.

– Ви всі знаєте це правило, що Білорусь завжди видає всіх, хто у списках небажаних гостей РФ. Тому я так і дізналася, що мені в жодному разі не можна приїжджати туди з концертами і тому, що це були урядові концерти, мені вдалося не потрапити за ґрати. Тільки через це. Але з того часу я більше не їжджу до Білорусі, – зазначила Огнєвіч.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, що влада окупованого Криму позбавила її звання Заслуженої артистки Криму. У списках “позбавлених” вона опинилася разом із боксером Олександром Усіком, зазначивши, що рада цьому.