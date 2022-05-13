Певицу и главную героиню романтического реалити Холостячка 2 Злату Огневич выгнал из такси водитель-расист.

Сейчас певица находится в США, где принимает участие в благотворительных концертах в поддержку Украины. Одно из выступлений проходило в Чикаго, где со Златой и произошел неприятный инцидент.

В Instagram артистка рассказала, что она с группой едва не опоздала в аэропорт из-за американского расиста. Певица вызвала службу такси Uber.

— 10 минут мы ехали и общались на украинском языке, вдруг он нам говорит, что сейчас нас высаживает возле железнодорожной станции, поскольку больше не хочет слышать язык, на котором мы общаемся. Мы в шоке. Спросили у него, расист ли он. И он подтвердил. Сказал: Я вас ненавижу, вы себя плохо ведете, это невежливо в моем присутствии говорить на недостойном языке, — рассказала Огневич.

Артистка добавила, что впервые в своей жизни сталкивается с таким инцидентом. А также сказала, что в аэропорт они все таки успели — их отвез другой таксист, который ничего против украинского языка не имел.

Ранее Злата Огневич рассказывала, как едва не села в тюрьму в Беларуси. Артистка вспомнила историю, которая произошла с ней в Минске в 2018 году. Тогда она туда ездила с концертами.