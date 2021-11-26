У п’ятницю, 26 листопада, на телеканалі СТБ завершився 11 випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч.

За серце головної героїні боролися четверо учасників – Андрій Задворний, Дмитро Шевченко, Максим Тарапата та Роман Свечкоренко. Цього тижня Злата знайомила учасників шоу зі своєю родиною – мамою Галиною, татом Леонідом та сестрою Юлею.

Ручна прикраса та рубання дров

Першим на сімейну вечерю пішов Максим Тарапата. Перед знайомством із батьками, він вирішив порадувати Злату Огнєвіч — пара пішла створити дівчині прикрасу власними руками.

Папа Злати вирішив перевірити, наскільки Максим добре рубає дрова. На щастя, учасник шоу був готовий до цього і його навички були помічені Леонідом.

– Звичайно ж, кохання через рік чи три набуває іншої ваги. Але наші стосунки із Златою зараз на такому рівні, і інакше ці почуття я не можу назвати, — відповів Тарапата батькові про стосунки з його дочкою.

Мамі та сестрі Холостячки він теж сподобався.

За сімейним столом Макс також розповів, чому припинив серйозні стосунки з іншою дівчиною, з якою він зустрічався 7 років у Китаї. Як виявилось, його друга половинка не хотіла дітей. Хоча зараз вони, як і раніше, ділові партнери.

Мама Злати попередила, що якщо їхні серця возз’єднаються, то на Максима чекає нелегкий шлях.

– Видно, що ерудований, і на кожне запитання має відповідь. Наскільки він щирий – передбачити неможливо, – заявив Леонід.

Златі не подобається, що Макс часто погоджується з нею, навіть якщо він має іншу точку зору. Наприклад, коли чоловік розповів про бажання влаштувати пишне весілля, Холостячка заявила, що це “свято для двох”.

Стрибок з мосту і страх сестри

Другим на сімейну вечерю було запрошено Дмитра Шевченка. Він підготував сюрприз Златі. Пара зустрілася на Пішохідному мості, де Холостячка мала оцінити екстремальний атракціон банджі-джампінг. І хоча Діма підтримував Злату, вона не змогла змусити себе це зробити.

Під час вечері виявилося, що Дмитро та Леонід — земляки. Обидва чоловіки родом з Олександрії.

Після недовгого спілкування за сімейним столом, Діма пішов на прогулянку з Галиною, де зізнався, що він любить собак. Він швидко порозумівся з вихованцем мами Злати, і це для нього точно плюс.

Під час розмови учасник шоу зізнався, що хоче завести сім’ю.

– Я під’їжджаю до будинку на автомобілі, а виходити з нього не хочу – немає бажання заходити у своє житло, адже вдома на мене ніхто не чекає, – ділиться Дмитро своїми таємницями з Галиною.

Потім чоловік усамітнився з батьком Злати. Невпевненість, а також надмірні ревнощі Дмитра насторожили Леоніда

– У Злати інший характер, вона не дозволить з нею поводитися як із власністю, – заявив тато Холостячки.

Сестра Злати також не оцінила відповіді Дмитра про самозакоханість — вона вважає, що чоловік бреше. Юля також не відчуває закоханості між парою.

– Я чомусь боюся Діму. Мені здається, що в пориві агресії він може себе не так повести, – заявила сестра Злати.

Перегони на картах та прощання з минулим

Андрій Задворний також отримав запрошення від родини Холостячки. Він підготував Златі сюрприз — пара пішла в салон для видалення татуювання Андрія, яке було нагадуванням про його минулі стосунки. Таким жестом він показав, що готовий попрощатися з минулим.

Перед сімейною вечерею пара вирішила покататися на картах – трохи адреналіну ще нікому не завадило. До того ж до них приєдналася сестра Холостячки — Юля. Андрій показав, що вміє керувати транспортним засобом, що дуже сподобалося Златі.

Після розмови з батьками, Леоніду не сподобалося татуювання Андрія.

– Це легковажність. Навіщо треба було робити татуювання тоді? – вважає батько Злати.

Він вирішив перевірити претендента на вміння поводитися з ножем – Андрій показав, що робити цього не вміє. Леонід — затятий рибалка, але чистити свою здобич він не любить.

Мама Злати оцінила любов Андрія до дітей, але також приймає той факт, що він поки що не готовий до спільних дітей із Холостячкою.

Коли пара залишилася наодинці, чоловік заявив, що Злата бере участь у шоу лише заради піару. Злата вважає, що така позиція є жорсткою.

Андрій поставив зустрічне запитання – він здивований, що Холостячка не готова робити паузу у творчості, щоб приділяти свій час для чоловіка та дитини.

Думки сім’ї про чоловіків

– Я сумніваюся у всіх трьох. Максим у всьому погоджується, і мені це не подобається, – заявив Леонід, коли мова пішла про всіх чоловіків-претендентів на серце та руку Злати.

Сестра Злати також висловила свою думку.

– Діма надто самозакоханий, але Максим мені сподобався, – запевняє Юля, якій не сподобалося спілкування з чоловіком.

Мама Холостячки також поділилася своїми спостереженнями.

– Максим – це мій типаж чоловіка. Він відповів на всі питання, що мене хвилювали. У мене було відчуття, що ми вже з ним давно готові, – додала Галина.

Церемонія троянд

На церемонії троянд Холостячка постала перед чоловіками у шкіряному піджаку та штанах. Несподівано, до трійки учасників приєднався Роман Свечкоренко, якого раніше Злата відпустила додому, щоб він розв’язав питання з розлученням.

Першому бутоньєрку Злата вручила Дмитру Шевченку.

Далі троянду отримав Андрій Задворний та Роман Свечкоренко.

Без бутоньєрки залишився Максим Тарапата.

Детальніше про те, як пройшла церемонія троянд у 11 випуску Холостячки — читайте на Фактах ICTV.