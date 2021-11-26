На телеканалі СТБ завершився 11 випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч.

За результатами тижня без троянди залишився Максим Тарапата.

Першим бутоньєрку отримав Дмитро Шевченко. Разом із ним за серце Холостячки продовжать боротися Андрій Задворний та Роман Свечкоренко.

Як пройшов 11 випуск Холостячки

У 11 випуску чоловіки знайомилися із родиною Злати Огнєвіч – з батьками та сестрою. Так, перша зустріч родичів Холостячки відбулася з Максимом Тарапатою. І хоча сім’я Злати ставила йому каверзні питання, він зміг відповісти на них гідно. Чоловік сподобався всій родині, але Холостячка залишилася незадоволеною – їй не сподобалося, що Максим у всьому із нею погоджується.

Наступним у гості до родини Огнєвіч прийшов Дмитро Шевченко. Він хотів зробити Златі сюрприз, але та не змогла перебороти себе, щоб стрибнути з мосту. Діма також трохи налякав сестру Холостячки — Юлю. Вона вважає, що чоловік їй бреше, а також може гніватися і завдати шкоди близьким.

Останнім у гості прийшов Андрій Задворний. Перед вечерею він вирішив вивести татуювання, яке нагадувало йому про минулі стосунки. Цей жест приємно здивував Злату. Батько Холостячки Леонід вирішив перевірити Андрія, попросивши його почистити рибу, з чим він не зміг воратися.

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