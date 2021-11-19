У п’ятницю, 19 листопада, на телеканалі СТБ завершився десятий випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч.

За серце головної героїні боролися чотири учасники – Андрій Хветкевич, Андрій Задворний, Дмитро Шевченко та Максим Тарапата. Цього тижня чоловіки знайомили Злату зі своїми родинами.

Скелелазіння та обід на природі

Перед тим, як познайомити Злату з близькими людьми, Андрій Хветкевич вирішив навчити її водити автівку. Зустріч пари відбулася на автодромі. Трохи покатавшись, вони вирушили на знайомство з мамою та братом Андрія.

Родина Хветкевича виявилася любителями екстриму. Для першого знайомства із Златою вони обрали скелелазіння. Після того, як усі вдало дісталися кінцевої точки, вони зібралися за столом.

Внаслідок індивідуального спілкування мама Андрія розповіла Златі про те, що син дався їй нелегко. Жінці сподобалася Огнєвіч, чого приховувати вона не стала.

– Завдяки цьому знайомству я зрозуміла дуже багато про Андрія, – сказала Злата після завершення зустрічі.

Холостячка зізналася, що мама Хветкевича припала їй до душі. Андрій у свою чергу зазначив, що почувається закоханим хлопчиськом, після чого вони поцілувалися.

Каверзні запитання, спілкування з екс-коханою та ДТП

Максим Тарапата вирішив познайомити Злату не лише з мамою Альоною, а й з іншими членами родини. Їхня зустріч пройшла в будинку дядька Тарапати.

Огнєвіч не соромлячись засипали колкими запитаннями, особливо активними виявилися дядько Микола та двоюрідна сестра Олександра. Крім того, вирішив чоловік і перевірити Холостячку, покликавши її на індивідуальне спілкування, під час якого вони взялися за готування.

Головне запитання, яке хвилювало деяких із членів родини – як Злата збирається поєднувати таку активну кар’єру з особистим життям? Холостячці вдалося відстояти свою точку зору з цього приводу та переконати інших.

У ході індивідуальної розмови Злати з двоюрідними сестрами Максима з’ясувалося, що чоловік кілька разів освідчувався екс-коханій, проте вона відмовила йому. Крім того, вони наразі спілкуються, оскільки є бізнес-партнерами.

Згодом Злата та Максим вирушили на побачення, проте дорогою потрапили у невелике ДТП. Незважаючи на це Тарапаті все ж таки вдалося продемонструвати свій сюрприз Огнєвіч – нічний пляж, проектор та фільм з їхніх дитячих фото та відео.

Дачне життя та романтичний сюрприз

Злата Огнєвіч вирушила до рідного міста Андрія Задворного – Світловодська. Там Холостячка познайомилася з батьками чоловіка.

Огневич вразило те, що Андрій не бачив їх півтора року.

Під час спілкування Задворний запропонував Златі та мамі поїхати на дачу, щоб вони змогли поспілкуватися індивідуально. Там вони збирали овочі, капали картоплю та розмовляли про минулі стосунки Андрія. Крім того, жінка назвала Огнєвіч ім’ям екс-коханої сина.

Холостячка зазначила, що Андрій доволі замкнутий не лише з нею, а й із батьками.

Після цього Задворний запропонував Златі піти на побачення. На заході сонця пара каталася на яхті та розмовляла про створення сім’ї.

– Стосовно Андрія я маю сумніви, що він не до кінця готовий до серйозних стосунків і сім’ї, – зазначила Холостячка.

На сюрпризі приємності вечора не закінчилися, Андрій подарував Златі подарунок – компас.

Сімейні цінності та закохані очі

Для того, щоб познайомитись із батьками Дмитра Шевченка Злата вирушила до Олександрії. Це місто близьке Холостячці, оскільки в ньому народився її батько.

Спершу Дмитро вирішив показати Огнєвіч місця, де проходило його дитинство, потім вони вирушили на знайомство з родиною. Обстановка була натягнута, тож Холостячка взяла ситуацію у свої руки.

– У Діми на першому місці сім’я та цінності. Це означає, що в майбутньому він перенесе це на свою родину… Діма створений для сім’ї, – зауважила Злата.

Батько Шевченка наголосив, що його син має вигляд закоханого чоловіка, а мама зізналася, що Дмитро хоче дітей.

– Я готова народити дитину… Я вже давно готова до сім’ї, – сказала Злата.

Згодом Дмитро захотів показати Холостячці особливе місце – дах будинку, на якому він проводив багато часу. Там на Огнєвіч чекав романтичний сюрприз – накритий стіл, свічки та вогники.

Церемонія троянд

На церемонії троянд Холостячка постала перед чоловіками у зеленому брючному костюмі. Першим бутоньєрку Злата вручила Дмитру Шевченку.

Далі троянди отримали Андрій Задворний та Максим Тарапата.

Без бутоньєрки залишився Андрій Хветкевич. Детальніше про те, як пройшла церемонія троянд у 10 випуску Холостячки – читайте на Фактах ICTV.

У 11 випуску Холостячка знайомитиме чоловіків зі своєю родиною.