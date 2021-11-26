В пятницу, 26 ноября, на телеканале СТБ завершился 11 выпуск романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич.

На этой неделе Злата знакомила участников шоу со своей семьей — мамой Галиной, папой Леонидом и сестрой Юлей. За сердце главной героини боролись трое участников – Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата.

Церемония роз удивила неожиданным возращением одного из фаворитов Холостячки. Даст ли Злата ему второй шанс, читайте в материале.

Ручное украшение и рубка дров

Первым на семейный ужин пошел Максим Тарапата. Перед знакомством с родителями, он решил порадовать Злату Огневич — пара пошла делать девушке украшение собственными руками.

Папа Златы решил проверить, насколько Максим хорошо рубит дрова. К счастью, участник шоу был готов к этому, и его навыки были замечены Леонидом.

— Конечно же, любовь через год или три приобретает другой вес. Но наши отношения со Златой сейчас на таком уровне, и по-другому эти чувства я не могу назвать, — ответил Тарапата отцу об отношениях с его дочерью.

Маме и сестре Холостячки он тоже понравился.

За семейным столом Макс также рассказал, почему прекратил серьезные отношения с другой девушкой, с которой он встречался 7 лет в Китае. Как оказалось, его вторая половинка не хотела детей. Хотя сейчас они по-прежнему деловые партнеры.

Мама Златы предупредила, что если их сердца воссоединятся, то Максима ждет нелегкий путь.

— Видно, что эрудированный, и на каждый вопрос у него есть ответ. Насколько он искренний — предсказать невозможно, — заявил Леонид.

Злате не нравится, что Макс часто соглашается с ней, даже если он имеет другую точку зрения. К примеру, когда мужчина рассказал о желании устроить пышную свадьбу, Холостячка заявила, что это “праздник для двоих”.

Прыжок с моста и страх сестры

Вторым на семейный ужин был приглашен Дмитрий Шевченко. Он подготовил сюрприз Злате. Пара встретилась на Пешеходном мосту, где Холостячка должна была оценить экстремальный аттракцион банджи-джампинг. И хотя Дима поддерживал Злату, она не смогла себя заставить себя это сделать.

Во время ужина, оказалось, что Дмитрий и Леонид — земляки. Оба мужчины родом из Александрии.

После недолгого общения за семейным столом, Дима пошел на прогулку Галиной, где признался, что он любит собак. Он быстро нашел общий язык с питомцем мамы Златы, и это для него точно плюс.

Во время разговора участник шоу признался, что хочет завести семью.

— Я подъезжаю к дому на автомобиле, а выходить из него не хочу — нет желания заходить в свое жилище, ведь дома меня никто не ждет, — делится Дмитрий своими тайнами с Галиной.

Затем мужчина уединился с отцом Златы. Неуверенность, а также чрезмерная ревность Дмитрия насторожили Леонида

— У Златы другой характер, она не позволит с ней обращаться как с собственностью, — заявил папа Холостячки.

Сестра Златы также не оценила ответы Дмитрия о самовлюбленности — она считает, что мужчина врет. Юля также не чувствует влюбленности между парой.

— Я почему-то боюсь Диму. Мне кажется, что в порыве злости он может себя не так повести, — заявила сестра Златы.

Гонки на картах и прощание с прошлым

Андрей Задворный также получил приглашение от семьи Холостячки. Он подготовил Злате сюрприз — пара пошла в салон для удаления татуировки Андрея, которая была напоминанием о его прошлых отношениях. Таким жестом он показал, что готов попрощаться с прошлым.

Перед семейным ужином пара решила покататься на картах — немного адреналина еще никому не помешал. К тому же, к ним присоединилась сестра Холостячки — Юля. Андрей показал, что умеет управлять транспортным средством, что очень понравилось Злате.

После разговора с родителями, Леониду не понравилась татуировка Андрея.

— Это легкомыслие. Зачем нужно было делать татуировку тогда? — считает отец Златы.

Он решил проверить претендента на умение обращаться с ножом — Андрей показал, что делать он этого не умеет. Леонид — заядлый рыбак, но чистить свою добычу он не любит.

Мама Златы оценила любовь Андрея к детям, но также принимает тот факт, что он пока не готов к общим детям с Холостячкой.

Когда пара осталась наедине, мужчина заявил, что Злата участвует в шоу только ради пиара. Злата считает, что такая позиция жесткая.

Андрей задал встречный вопрос — он удивлен, что Холостячка не готова делать паузу в творчестве, чтобы уделять свое время для мужа и ребенка.

Мнения семьи Златы о мужчинах

— Я сомневаюсь во всех троих. Максим во всем соглашается, и мне это не нравится, — заявил Леонид, когда речь пошла о всех мужчинах-претендентах на сердце и руку Златы.

Сестра Златы также высказала свое мнение.

— Дима слишком самовлюбленный, но Максим мне понравился, — уверяет Юля.

Мама Холостячки также поделилась своими наблюдениями.

— Максим — это мой типаж мужчины. Он ответил на все вопросы, которые меня волновали. У меня было ощущение, будто мы уже с ним давно готовы, — добавила Галина.

Церемония роз

На церемонии роз Холостячка предстала перед мужчинами в кожаном пиджаке и штанах. Неожиданно, к тройке участников присоединился Роман Свечкоренко, которого ранее Злата отпустила домой, чтобы он решил вопрос с разводом.

Первому бутоньерку Злата вручила Дмитрию Шевченко.

Далее розу получил Андрей Задворный и Роман Свечкоренко.

Без бутоньерки остался Максим Тарапата.

Детальнее о том, как прошла церемония роз в 11 выпуске Холостячки — читайте на Фактах ICTV.