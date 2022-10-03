Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Мода

Висвітлені брови знову в моді: Кайлі Дженнер та Нікола Пельтц похвалилися новим образом у Парижі

3 Жовтня 2022, 11:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Никола Пельтц
Джерело: Getty Images

Американська блогерка Кайлі Дженнер з’явилася на Тижні моди в Парижі з освітленими бровами. Новий тренд набирає обертів, і тепер світові зірки випробовують його на собі, зокрема дружина Брукліна Бекхема Нікола Пельтц, яка також була присутня на модному заході.

Знімки у незвичайному образі Кайлі опублікувала в Instagram.

Блогер з’явилася на публіці в коричневій довгій сукні, що облягає. Доповнила свій образ Кайлі яскраво-блакитним взуттям, окулярами та зібраним волоссям.

Зараз дивляться

Для Дженнер це не перше відбілювання брів – раніше вона зважилася на цей крок ще у 2015 році для знімання у журналі Elle Canada. Після цього вона з’явилася зі світлими бровами на Met Gala.

Що стосується інших зірок, то Бекхем та Пельтц відвідали показ Valentino. 27-річна акторка з’явилася на публіці у чорному ліфчику під прозорою блузкою з високим коміром. На низ вона вибрала джинси оверсайз. Весь свій образ вона доповнила висвітленими бровами.

Втім, у сім’ї Бекхем не все так гладко, як може здатися – зовсім недавно глава сім’ї Девід посварив свого сина Брукліна за висловлювання його нової дружини Ніколи. Відомо, що близькі футболіста не дуже люблять сваритися одне з одним, але цього разу це був вимушений захід.

Читайте також:
Белла ХадидВийшла в бікіні, пішла в сукні: Беллу Хадід одягли за допомогою спрею

Теги
Кайлі Дженнер Мода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь