Американська блогерка Кайлі Дженнер з’явилася на Тижні моди в Парижі з освітленими бровами. Новий тренд набирає обертів, і тепер світові зірки випробовують його на собі, зокрема дружина Брукліна Бекхема Нікола Пельтц, яка також була присутня на модному заході.

Знімки у незвичайному образі Кайлі опублікувала в Instagram.

Блогер з’явилася на публіці в коричневій довгій сукні, що облягає. Доповнила свій образ Кайлі яскраво-блакитним взуттям, окулярами та зібраним волоссям.

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Для Дженнер це не перше відбілювання брів – раніше вона зважилася на цей крок ще у 2015 році для знімання у журналі Elle Canada. Після цього вона з’явилася зі світлими бровами на Met Gala.

Що стосується інших зірок, то Бекхем та Пельтц відвідали показ Valentino. 27-річна акторка з’явилася на публіці у чорному ліфчику під прозорою блузкою з високим коміром. На низ вона вибрала джинси оверсайз. Весь свій образ вона доповнила висвітленими бровами.

Втім, у сім’ї Бекхем не все так гладко, як може здатися – зовсім недавно глава сім’ї Девід посварив свого сина Брукліна за висловлювання його нової дружини Ніколи. Відомо, що близькі футболіста не дуже люблять сваритися одне з одним, але цього разу це був вимушений захід.